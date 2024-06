Ace Attorney Investigations sort enfin du Japon et sera disponible en français !

Il était temps ! Le Nintendo Direct du 18 juin était l’occasion idéale pour Capcom et Nintendo de remettre la licence Ace Attorney sur les rails. Forts de leur succès au Japon, plusieurs jeux de la licence se sont exportés en Europe, dont Phoenix Wright : Ace Attorney ou encore Phoenix Wright : Ace Attorney Justice for All. D’autres, en revanche, sont uniquement disponibles au pays du soleil levant. Enfin, jusqu’à l’annonce de Ace Attorney Investigations Collection lors du Nintendo Direct. Non seulement le jeu réunira deux titres en un seul, mais il sera prochainement disponible en version française.

Ace Attorney Investigations Collection, deux jeux en un

Outre les classiques Mario ou Zelda, on ne s’attendait pas à cette annonce lors du Nintendo Direct du 18 juin 2024. La grande révélation de l’événement est sans doute l’arrivée de Ace Attorney Investigations en Europe. Et pas un jeu, mais deux ! Baptisé Ace Attorney Investigations Collection, le pack comprend deux éditions remasterisées des spin-offs de la série Miles Edgeworth, que sont Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter et Ace Attorney Investigations 2 : Le Pari du Procureur. Ce dernier était disponible depuis 2011 sur Nintendo DS, puis sur Android et iOS en 2017, mais au Japon uniquement. Il n’a donc jamais foulé le territoire européen…jusqu’à aujourd’hui.

Dans Ace Attorney Investigations Collection, vous incarnez le procureur Miles Edgeworth. Pour mener à bien ses enquêtes, il doit faire appel à ses capacités de persuasion et de logique. Deux phases de jeu sont disponibles : la première vous mène sur les scènes de crime, durant laquelle vous devez prélever des preuves et recueillir des témoignages. La deuxième phase consiste à confronter toutes les données que vous avez sous la main, à déceler les incohérences dans les témoignages, et rassembler toutes les pièces du puzzle. Votre objectif ultime : faire éclater la vérité.

La collection bénéficiera également de nouveaux visuels en HD et des animations plus fluides. Vous pouvez bien sûr finir chaque titre avec le design en pixel art des jeux originaux, avec la possibilité de basculer vers le style visuel remanié pour la Switch.

Attorney Investigations Collection sera disponible en version française le 6 septembre 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC.