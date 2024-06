Life by You, le jeu concurrent des Sims a été annulé !

La société Paradox Interactive a annoncé lundi l’annulation de Life by You, un jeu concurrent des Sims. Le jeu a connu plusieurs reports depuis son annonce en 2023. Le PDG adjoint de Paradox, Mattias Lilja a annoncé que le jeu présentait des problèmes qui ne seront pas facilement résolus. Et ce, même avec plus de délais de développement.

Life by You : un jeu qui simule toute la vie en temps réel

Dévoilé pour la première fois en 2023, Life by You a été conçu pour permettre de simuler toute la vie en temps réel et sans écran de chargement. Le lancement du jeu devait se faire en septembre 2023. Cependant, il fut repoussé en mars 2024, puis en mai. Par la suite, cela a été retardé en juin avant d’être officiellement annulé.

Mattias Lilja, le PDG adjoint de Paradox a déclaré que Life by You était impressionnant et qu’il avait un certain nombre de points forts. Mais le report de la sortie du jeu aurait été dû à une réévaluation. Selon Lilja, son équipe avait estimé que le jeu manquait certains domaines clés. Par la suite, la société s’est rendu compte que le temps ne les rapprocherait pas suffisamment d’une version satisfaite. Ce qui a sonné le glas du lancement de Life by You.

Toutefois, Paradox Interactive n’a pas été la seule à essayer de donner une nouvelle vision aux Sims d’EA. D’anciens développeurs de XCOM ont récemment lancé leur propre jeu de simulation de vie, Midsummer Studios.

Un processus de développement difficile

Paradox a révélé que l’annulation de Life by You fait suite à une période difficile de plusieurs années. En effet, la société a connu plusieurs lancements difficiles avec Cities Skylines 2 qui a récolté de nombreuses critiques. Prison Architect 2 a aussi été victime de nombreux retards et The Masquerade Bloodlines 2 qui a également connu une sortie difficile.

Toutefois, le PDG de Paradox Interactive, Fredrik Wester, a déclaré qu’à l’avenir, la société devrait performer à un niveau beaucoup plus élevé.