Test – iOttie : Des supports smartphones indispensables

Forte de son héritage d’innovation dans les produits technologiques grand public, la marque iOttie continue de révolutionner notre façon d’interagir avec nos appareils mobiles grâce à une nouvelle gamme de produits, comprenant des supports de voiture avec chargement sans fil et des supports doubles de chargement sans fil pour iPhone et Android.

iOttie Auto Sense 2

Le support pour tableau de bord et pare-brise iOttie Auto Sense 2 allie commodité et puissance pour une expérience de conduite améliorée. Equipé d’un capteur de proximité, il permet de fixer son smartphone avec un simple rapprochement. Une technologie de chargement sans fil délivrant jusqu’à 15W de puissance est intégrée. Pour assurer une charge plus efficace, des aérations pur la ventilation sont prévus tout autour du support. Avec de nombreuses possibilités de réglage, le support peut être installé en toute sécurité sur votre tableau de bord ou pare-brise.

Technologie de montage automatique

Chargement sans fil certifié Qi jusqu’à 15 W

Bras télescopique réglable, tête de montage et pied inférieur

Base à ventouse super résistante

Compatible avec iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy et autres appareils compatibles Qi

iOttie Velox Mini Qi2 et le Velox Support Duo

Le Velox Mini Qi2 est compact et offre une charge sans fil rapide grâce à la technologie Qi2. Son installation est intuitive et sa fixation ultra sécurisée grâce à l’utilisation de puissants aimants pour aligner parfaitement votre téléphone.

Chargement sans fil jusqu’à 15W

Maintien magnétique puissant

Système de ventilation intégré

Broches en silicone et face de montage

Rotule rotative pour des angles de vision optimaux

Conception compacte et légère

Adaptateur secteur 20 W inclus

Compatible uniquement avec les smartphones compatibles Qi2 et les iPhones de la série MagSafe

Le Velox Wireless Duo Stand, quant à lui, est un support de charge magnétique permettant de recharger simultanément votre iPhone et vos AirPods compatibles MagSafe ou d’autres écouteurs compatibles Qi.

Double chargement sans fil pour les iPhones MagSafe (7,5 W) et les AirPods (5 W)

Support magnétique puissant pour iPhone

Fonctionne avec le mode veille de l’iPhone

Construction robuste en aluminium avec base lestée

Coussinets en silicone antidérapants

Voyant LED du chargeur

Câble USB-C intégré (adaptateur secteur non inclus)

Compatible avec les séries iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15

Un double support de charge pour smartphone Android

Le iON Wireless Duo Stand+Pad pour Google est une solution de charge double hautement efficace. Doté de deux stations de recharge avec un combo support+pad, il permet de charger rapidement sans fil les smartphones et accessoires compatibles Qi. Sa conception bien pensée intègre deux bobines Qi pour une visualisation idéale en mode portrait et paysage.

Chargement rapide sans fil Dual Qi pour téléphones et écouteurs Pixel

Visualisation en mode paysage ou portrait avec une inclinaison de 65 degrés pendant le chargement sur le support

La lumière blanche indique quand l’appareil est en charge

Un design moderne et discret complète n’importe quel bureau ou espace de vie

Conclusion

En conclusion, iOttie propose sa nouvelle gamme de produits innovants. Que vous soyez sur la route ou au bureau, ces produits sont conçus pour rendre votre vie facile et élégante. Alors pourquoi attendre ? Adoptez la technologie du futur dès aujourd’hui !

N’hésitez pas à partager vos opinions sur ces produits et à répandre la nouvelle auprès de vos amis !