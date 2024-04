TEST – Asus Zenbook 14 Oled, une météorite de performances arrive !

Asus propose depuis plusieurs années les Zenbook 14, des PC ultraportables. Ceux-ci sont destinés à de nombreux publiques, tant leur polyvalence est de mise. Avec l’itération Zenbook 14 Oled, les performances semblent de mise sur le papier, grâce à la nouvelle série de processeurs Intel. Sobrement appelée Meteor Lake, c’est un renouveau dans la gamme d’Intel. Est-ce que cela garantit des performances suffisantes ? La réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur l’Asus Zenbook 14 Oled

L’Asus Zenbook 14 Oled est un très bel ordinateur sur le papier. Les caractéristiques techniques paraissent clairement suffisantes pour la plupart des usages. On retrouve des fonctionnalités très intéressantes, comme le pavé numérique intégré dans le trackpad. Et aussi, le design de l’ordinateur est clairement somptueux, avec les lignes du logo Asus inscrites sur la coque du PC portable. Ce sont pleins de petits éléments qui donnent une très bonne impression sur cet ordinateur portable.

Fiche technique

Processeur CPU : Intel Core Ultra 7 155H ; GPU : intel arc Mémoire Vive (RAM) 16 Go Stockage 1 To Batterie & Recharge 75 Wh, 65W Ecran 14 pouces, 2880 x 1800 pixels, 120 Hz, OLED Logiciel Windows 11 Prix PVC : 1499 €

Unboxing du Asus Zenbook 14 Oled

Le packaging de cet Asus Zenbook 14 Oled contient l’essentiel pour démarrer. Avec un prix de 1499 €, il ne faut pas s’attendre à grand-chose d’inclus. On retrouve ainsi l’ordinateur directement dans la boîte, encore heureux. Il est accompagné d’un chargeur en USB-C de 65W, et c’est tout. Il y a bien sûr un peu de paperasse classique, mais il n’y a pas d’étui de protection, de câble supplémentaire, ou autres choses du genre. Bien que cela puisse décevoir, c’est assez commun dans les ordinateurs portables de cette gamme tarifaire.

Design et Hardware de l’Asus Zenbook 14 Oled

Le Zenbook 14 Oled propose un très beau design, reprenant les contours du logo anniversaire d’Asus. Cela donne une face arrière très jolie, qui plus est pratique. En effet, le matériau choisi est mat, cela évite des traces de doigts trop présentes, et donne une bonne préhension. Ainsi, si vous déplacez souvent votre ordinateur portable avec vous, il ne glissera pas de vos mains. Autre aspect sur le design, c’est son épaisseur. Il ne rivalise pas avec des ultraportables comme les Galaxy Book Pro de Samsung. Toutefois, il est assez fin pour ne pas être trop imposant à transport dans un sac. Son gabarit de 14 pouces le rend très facile à mouvoir.

Connectique et connectivité

Pour commencer, énumérons les connectiques proposées tout autour de ce châssis. On retrouve ainsi un USB-C sur la face gauche, seul, proposant un débit jusqu’à 5 Gbps. Ensuite, à l’opposé, on peut profiter de deux USB-C, en Thunderbolt 4, une prise jack, et un HDMI pour compléter la connectique. Il n’y a donc pas de connectique placée du côté de l’écran, à l’arrière, ce qui est pourtant très pratique. Aussi, notez que le port de charge, en USB-C, est bien sur la droite de l’ordinateur. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. En classe, j’ai ma prise directe sur ma gauche, m’obligeant donc à avoir un câble assez long.

Pour la partie connectique sans-fil, on peut profiter d’un Wi-Fi 6E, et d’un Bluetooth en 5.3. C’est clairement suffisant pour l’état actuel des technologies, on peut toutefois déplorer l’absence de Wi-Fi 7, bien que cela ne soit pas encore bien déployé. Cela aurait permis à cet ultrabook d’être prêt pour le futur, tant pis.

Clavier et pavé tactile

Le clavier de cet Asus Zenbook 14 Oled est dans un format ramassé. Il n’y a donc pas de pavé numérique dédié, laissant la place à chaque touche d’être assez grande pour pouvoir facilement écrire dessus. Certains points peuvent déranger si l’on n’est pas habitué. Par exemple, la touche entrée n’est pas haute, il y a une étoile qui prend une partie de la place classique.

Enfin, le design d’un ordinateur portable passe aussi par sa ventilation. Dans le cas de cet Asus Zenbook 14 Oled, on retrouve l’aération sur la partie arrière, coincé entre l’écran une fois ouvert et le châssis. Ce n’est pas le meilleur emplacement, les ventilateurs ont tendance à s’emballer. Enfin, dernier point de design que l’on a déjà évoqué : le pavé numérique. Celui se cache dans le trackpad, avec un simple bouton tactile en son coin supérieur droit. Il se révèle avec des lumières LED placées, et on peut ensuite l’utiliser normalement. Seul bémol, cela ne permet pas de faire les alt code.

Ecran de l’Asus Zenbook 14 Oled

L’Asus Zenbook 14 Oled est, comme son nom l’indique, équipé d’une dalle OLED. Cette dalle va ainsi proposer un taux de contraste infini, des couleurs vives… C’est quelque chose d’assez classique désormais sur les ordinateurs autour dès 1500 €, comme celui-ci. Toutefois, le ratio de couverture de l’écran est assez bon, ce qui donne des bordures minimales. C’est appréciable, et cela se ressent vraiment. Le format de 14″ est juste excellent, il permet d’avoir un écran suffisamment spacieux pour la consultation de contenu, sans pour autant sacrifier la portabilité.

Autre point, la qualité d’affichage en elle-même. On ressent l’effet 120 Hz, c’est très appréciable, et la résolution est assez élevée pour ne pas avoir de souci de pixellisation. Dernier point, mais pas des moindres : l’écran est tactile ! C’est devenu plutôt rare sur les ordinateurs portables récents, mais cela revient peu à peu, avec des formats qui sortent de l’ordinaire (Dual écran, Fold …). C’est très appréciable, on ne l’utilise pas tous les jours bien sûr. Mais de temps en temps, cela permet d’interagir différemment, de griffonner sur l’écran …

Audio de l’Asus Zenbook 14 Oled

Le Zenbook 14 Oled propose des petites enceintes, placées sous l’ordinateur portable. Elles sont plus précisément sur les bords, là où on pose ses mains quand on tape au clavier. Le son proposé servira vraiment de son d’appoint, il n’est clairement pas excellent. Il a tendance à résonner un peu trop, surtout en fonction de la surface sur laquelle vous posez l’ordinateur portable. De plus, elles sont assez petites, ce qui ne permet pas une puissance forte. On pourra réellement l’utiliser pour des petites vidéos, mais pas pour profiter d’une grande œuvre cinématographique. Pour profiter d’un meilleur son, on peut utiliser le port jack 3.5 mm qui est sur le côté droit de l’ordinateur.

Performances

Le Zenbook 14 Oled profite donc de cette nouvelle génération de processeur Intel, les Core Ultra. Cette nouvelle génération fait rupture avec les classiques processeurs, par leur nom déjà. Ce sont des processeurs à destination des appareils nomades, et qui cherchent un équilibre performances / consommation énergétique. Et le pari est plutôt réussi ! Les performances sont là, on peut lancer des projets plutôt lourds comme de la 3D sur Unity sans que l’ordinateur sourcille. La bureautique avec la suite Office fonctionne bien de même que pour la navigation Web. Si vous recherchez des performances modérées, sans sacrifier l’autonomie, cette nouvelle génération de processeurs fonctionne très bien.

Autonomie de l’Asus Zenbook 14 Oled

L’autonomie est un point extrêmement important pour beaucoup d’utilisateurs. Dans le cas de ce Zenbook 14 Oled, on dispose d’une batterie de 75 Wh, et d’une recharge de 65W. Pour parler chiffre, le chargeur permet une recharge complète en environ deux heures selon nos tests. C’est assez standard, sans en faire trop. Autrement, on remarquera toutefois que la recharge en utilisation provoque une chauffe particulière de l’ordinateur. C’est encore plus remarquable quand les ventilateurs commencent à s’emballer, pour tenter de refroidir cet excès de chaleur.

L’autonomie quant à elle permet facilement de tenir une journée complète sans modération. Même avec des usages plutôt lourds, cités plus haut dans les performances, on peut tenir huit heures d’utilisation continue. Il faudra peut-être faire quelques sacrifices, comme le rétro-éclairage du clavier, baisser la luminosité… Mais on pourra aisément tenir tout de même. C’est un ordinateur vraiment très autonome.

Conclusion : que vaut l’Asus Zenbook 14 Oled ?

Cet Asus Zenbook 14 Oled propose un équilibre global intéressant, sans vouloir trop en faire. Il est un ordinateur de la mesure et de la constance. Il propose des performances suffisantes sans aller dans l’excès, permettant une autonomie correcte, qui tient une journée classique d’utilisation. Les caractéristiques secondaires, comme l’audio, le clavier ou le trackpad sont à la hauteur du prix. Il n’y a pas de défaut concret, simplement des choix, qui proposent un équilibre que l’on appréciera ou non. Si vous recherchez quelque chose d’autonome et performant, malgré une légère épaisseur et un poids de plus d’un kilogramme, c’est une très bonne option.

