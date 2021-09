Test – Turtle Beach Recon 500 : Le casque gamer efficace et abordable

Turtle Beach, la marque bien connue des gamers notamment pour ses périphériques console à sortie récemment le Recon 500. Ce casque pour gamers console est notamment équipé de haut-parleurs de 60 mm. Réelle révolution ou simple opération marketing, c’est ce que nous allons voir dans ce test complet.

Design et Ergonomie

Le Recon 500 est un casque proposé à un tarif de 79,99€ avec ce prix il faut faire certaine concession. En effet, celui est construit entièrement en plastique à l’exception de l’arceau qui lui est en métal. Néanmoins, on retrouve un plastique de plutôt bonne facture qui ne craque pas sous la torsion.

À l’intérieur on retrouve une mousse recouverte de similicuir qui va venir se poser sur votre crâne. L’arceau est plutôt souple et s’adapte facilement à tout type de morphologie.

Les oreillettes sont inclinables à 90° ce qui est très agréable pour le porter autour du cou entre deux sessions. Le Recon 500 est équipé d’oreillette en mousse et tissus qui ont la particularité de pas trop réchauffer les oreilles.

Enfin, nous avons également la possibilité de les changer puisqu’ils sont interchangeables. Nous avons également fait le test en portant une paire de lunettes et là encore le casque se montre très agréable à porter.

L’extérieur en toute sobriété

Sur les parties extérieures très peu de fioritures, on retrouve le logo et diverses mentions de la marque sur l’arceau et les deux oreillettes. Sur l’oreillette gauche, on retrouve un bouton pour couper le microphone ainsi qu’une molette de réglage du son et c’est tout. On ne retrouve pas d’éclairage RGB, mais ce n’est pas pour nous déplaire personnellement.

Le microphone est amovible et placé sur une perche à mémoire de forme assez longue. Néanmoins celle-ci ne garde pas bien sa forme et a toujours une tendance à rester dans le champ de vision.

Le Recon 500 est équipé d’un câble jack tressé de 1m qui est inamovible. On regrette l’absence de rallonge ou de câble en Y dans la boîte. Turtle Beach nous propose un casque qui est plutôt léger avec ses 350 grammes et très confortable. Attention néanmoins si vous avez une grosse tête, le casque va être trop petit et va vous serrer ce qui n’est jamais très agréable.

Son et microphone

Turtle Beach a équipé son Recon 500 de tout nouveaux haut-parleurs doubles de 60 mm. Sur le terrain, il n’y a pas une grande révolution néanmoins il est plutôt original. En effet, ce n’est pas un casque avec énormément de basses comme ses concurrents. On se retrouve avec un son plutôt bien équilibré, ce qui est vraiment appréciable pour de l’écoute musicale notamment. Néanmoins en jeu des explosions ou gros sons pourront s’en retrouver légèrement atténués.



C’est un casque très efficace en jeu notamment grâce à une bonne stéréophonie qui permet de facilement localiser d’où viennent les sons. Enfin, terminons avec l’isolation des oreillettes qui est assez imparfaite donc c’est un casque à privilégier si vous êtes seul dans une pièce.

Le microphone

Le Recon 500 est équipé d’un microphone de bonne facture pour un casque gamer. La retranscription de la voix est très claire. Le seul point qu’on regrette c’est le son un peu faible. Nous vous avons également fait un petit enregistrement audio afin que vous puissiez en juger par vous-même.

Conclusion

Le Recon 500 est un excellent casque console malgré ses petits défauts, avec un très bon rendu sonore et un microphone efficace. Une très bonne référence à ce tarif !

