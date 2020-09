Les Sept de Chicago, le nouveau Aaron Sorkin, bientôt sur Netflix

Publicité

Aaron Sorkin est un scénariste dont le travail est très reconnu. Il est à l’origine des séries The Newsroom et À la Maison Blanche entre autres. Au cinéma, il a scénarisé The Social Network de David Fincher, Le Stratège de Bennett Miller et Steve Jobs de Danny Boyle.

En parallèle de cette carrière de scénariste, en 2017, Aaron Sorkin a réalisé son premier film intitulé Le Grand Jeu. Adaptant les mémoires de l’entrepreneuse Molly Bloom, on y retrouvait Jessica Chastain, Idris Elba et Kevin Costner.

Cette année, Sorkin nous revient avec une seconde réalisation intitulée The Trial of the Chicago Seven ou Les Sept de Chicago en français. Il s’agira à nouveau d’un biopic, à l’instar du Grand Jeu. Dans ce film, Aaron Sorkin abordera de nouveau une thématique qu’il chérit : la politique américaine.

Au casting de ce film, nous retrouverons du beau monde que voici :

Yahya Abdul-Mateen II ( Aquaman , Us et prochainement dans Candyman et Matrix 4 )

( , et prochainement dans et ) Sacha Baron Cohen ( Borat , Grimsby , The Dictator )

( , , ) Joseph Gordon-Levitt ( Inception , The Dark Knight Rises , Snowden )

( , , ) Michael Keaton ( Birdman )

( ) Mark Rylance ( Dunkerque , Ready Player One , Le Bon Gros Géant )

( , , ) Eddie Redmayne (la série de films Les Animaux Fantastiques )

(la série de films ) Jeremy Strong ( Lincoln , The Big S hort , The Gentlemen , il est également apparu dans Le Grand Jeu )

( , , , il est également apparu dans ) Frank Langella ( Captain Fantastic , Superman Returns )

( , ) Daniel Flaherty ( Skins US )

( ) John Carroll Lynch ( Zodiac , Shutter Island , la série American Horror Story )

( , , la série ) Alex Sharp ( How to Talk to Girls at Parties )

( ) Noah Robbins (Miss Sloane, la série Unbreakable Kimmy Schmidt)

Récemment a été diffusée la bande-annonce du film. Vous pouvez la découvrir dès maintenant :

Un film adapté de l’affaire des Chicago Seven

Les Sept de Chicago tire son histoire d’une réelle affaire survenue en 1969.

Un an auparavant a lieu à Chicago la Convention nationale démocrate. Cette convention doit désigner le futur candidat démocrate pour les élections présidentielles qui doivent se dérouler cette année-là. Et c’est alors qu’éclatent des manifestations en ville. Ces manifestations, qui subissent la répression policière, s’opposent à l’intervention américaine dans la guerre du Viêt Nam ainsi qu’à l’actuel président, le démocrate Lyndon Johnson.

C’est l’année suivante que sont arrêtés sept hommes, tous organisateurs des manifestations, pour conspiration, incitation à la révolte et violation des droits civiques. Il s’agit de Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines et de Lee Weiner, surnommés les Chicago Seven.

Un huitième homme, également organisateur des manifestations, a été jugé séparément. Il s’agit de Bobby Seale, dirigeant des Black Panthers.

C’est en 2007 que l’on apprend par Variety que Aaron Sorkin a adapté cette affaire en film, déjà sous le titre The Trial of the Chicago 7, pour le compte de DreamWorks. Steven Spielberg devait alors réaliser le film. Mais suite à la grève des scénaristes de 2008, le projet fut laissé en suspens. C’est en octobre 2018 que Spielberg prit la décision de faire renaître le projet en encourageant Sorkin à en prendre les rênes après avoir vu Le Grand Jeu.

Les Sept de Chicago sortira sur Netflix en France le 16 octobre prochain.

