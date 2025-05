5 raisons de jouer (ou pas) à Ace Attorney Investigations Collection

La franchise culte Ace Attorney revient avec une compilation dédiée au procureur charismatique Benjamin Hunter. Ace Attorney Investigations Collection propose une remasterisation HD de deux jeux phares de la série, pour la première fois traduits en français. Capcom promet une immersion nouvelles dans des enquêtes toujours aussi haletantes et au gameplay renouvelé. Mais ce remaster tient-il vraiment ses promesses ? Voici 5 raisons (ou pas) de le découvrir.

Raison 1 (Pour) : Une remasterisation HD soignée pour une expérience moderne

Ace Attorney Investigations Collection bénéficie d’une remasterisation HD qui sublime les graphismes originaux. Conçus à l’origine pour la Nintendo DS, les jeux sont ici retravaillés pour s’adapter aux écrans modernes. Avec des visuels plus nets et des détails qui sont bien plus fins. Les personnages emblématiques, connus pour leurs expressions exagérées et leurs animations dramatiques. Ici elles ont encore plus de brio, grâce à une palette de couleurs vivante et des lignes affinées.

Les décors, bien qu’en 2D, sont également bien plus modernes et toujours eshétiques. Les scènes de crime, les bureaux et les lieux emblématiques gagnent en clarté, et en précision. Ces améliorations visuelles permettent aux nouveaux joueurs de profiter d’une expérience actualisée, tout en respectant l’esthétique unique de la série.

La fluidité des animations est un autre point fort. Les séquences de déduction, les moments de tension dramatique et les confrontations prennent une nouvelle dimension grâce à ce polissage graphique. Ce soin particulier fait de titre une excellente porte d’entrée pour les novices et un plaisir visuel pour les fans de longue date.

Raison 2 (Pour) : Une localisation française de qualité

Pour la première fois dans l’histoire de la série, ces deux jeux sont entièrement en français. Cette localisation rend l’expérience accessible à un public plus large. Notamment les joueurs francophones qui avaient été laissés de côté lors des sorties originales.

La traduction, de qualité, respecte l’esprit humoristique et décalé de la série. Les jeux de mots, les calembours et les références culturelles, souvent au cœur des dialogues. Ils s’adaptent avec intelligence pour préserver l’atmosphère.

Cela permet de mieux apprécier les interactions entre les personnages et de s’immerger pleinement dans les intrigues.

Raison 3 (Pour) : Ace Attorney Investigations Collection, une approche rafraîchissante centrée sur l’enquête

Contrairement aux autres opus de la franchise, cette collection met de côté les procès pour se concentrer sur le travail d’enquête de Benjamin Hunter. Les joueurs incarnent le célèbre procureur, explorant des scènes de crime, interrogeant des témoins et résolvant des mystères complexes.

Le système de Logique, qui permet d’assembler des indices pour établir des connexions et progresser dans l’enquête, est une mécanique particulièrement plaisante. Elle pousse le joueur à réfléchir activement, transformant chaque étape en un puzzle à résoudre.

Cette focalisation sur les enquêtes permet également de mieux comprendre le personnage de Benjamin Hunter. Son intelligence, sa rigueur et son sens de la justice sont mis en avant. Ce qui offre une profondeur supplémentaire à son développement.

Raison 4 (Contre) : Une absence de nouveautés significatives

Malgré ses qualités, Ace Attorney Investigations Collection souffre d’un manque de contenu inédit. Si la remasterisation graphique et la localisation française apportent une valeur ajoutée. Les joueurs ayant déjà parcouru les titres originaux pourraient trouver peu d’intérêt à revisiter ces jeux. Aucune mission supplémentaire, ni aucun mode bonus, n’est là pour enrichir l’expérience.

Un mode galerie, ou des défis annexes auraient pu être un plus. Toutefois, même les vétérans craqueront juste pour le plaisir de revivre ces ventures en version visuellement plus moderne.

Raison 5 (Pour) : Ace Attorney Investigations Collection, une narration captivante et des personnages attachants

La force d’Ace Attorney Investigations Collection réside dans sa narration. Chaque affaire est un chef-d’œuvre d’écriture, combinant mystères complexes, moments de tension dramatique et rebondissements inattendus. Les dialogues, souvent drôles et pleins d’esprit, maintiennent l’intérêt du joueur tout au long des enquêtes.

Les personnages, alliés ou suspects, sont charismatiques et bien développés. Benjamin Hunter, en particulier, bénéficie d’une écriture soignée. Qui met en avant son intelligence et son sens aigu de la justice. Les antagonistes, avec leurs motivations ambiguës et leurs personnalités uniques, apportent une profondeur supplémentaire aux intrigues.

Les affaires sont variées, allant de vols spectaculaires à des conspirations politiques. Chacune offre des défis uniques et des révélations surprenantes. Cette richesse narrative est un pilier central de l’expérience et confirme la qualité d’écriture qui a fait le succès de la série.