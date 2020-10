Beats Flex : Des écouteurs abordables et à moins de 50€

Publicité

Les premiers écouteurs de chez Beats à moins de 50€, les Beats Flex arrivent fort. Equipés de la puce Apple W1 et de la charge USB-C, et surtout 12 heures d’autonomie. On cherchait des produits abordables chez Beats, on est servis. Ils nous font penser à un autre modèle de la marque néanmoins…

Beats Flex : Le design et son digne de ses ancêtres

Présentés aujourd’hui, les Beats Flex sont les « écouteurs haut de gamme les plus accessibles jamais conçus ». Une grosse ressemblance avec les BeatsX, le prix en moins. Le câble de raccordement est quasi identique à son prédécesseur, la batterie ainsi que le Bluetooth permettent de fournir la qualité d’une paire haut de gamme, à moins de 50 euros.

« Je suis très heureux d’annoncer que Beats lance son produit le plus abordable à ce jour, doté de l’incroyable technologie audio d’Apple. » , « Cela permettra à davantage de mélomanes du monde entier de profiter du son premium et du design qui font la renommée de Beats. » Oliver Schusser, vice-président de Beats, Apple Music et International Content.

La puce Apple W1 embarquée permet à l’utilisateur de jumeler ses écouteurs rapidement. Mais elle permet aussi un partage de musique entre les personnes qui le souhaitent, écouter à deux sans avoir besoin de faire compliqué. Pour les utilisateurs Android, il sera possible de télécharger l’application Beats. Avec celle-ci il est donc possible de jumeler facilement ses appareils ou encore de voir le niveau de charge facilement.

Publicité

Prix et disponibilité

Les Beats Flex sont disponibles en précommande dès aujourd’hui en Noir Beats et Jaune Yuzu sur Apple.com. Ils seront disponibles à partir du 21 octobre au prix de 49,95€.

Par la suite les versions Gris cendré et Bleu ardent sortiront début 2021.