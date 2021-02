PS5 : Le prochain stock prévu pour fin 2021

Publicité

Depuis son lancement en novembre 2020, la nouvelle console de salon, PS5 est l’un des produits les plus rares sur le marché. La faute à une rupture de stocks consécutive à un arrêt de la production par Sony. Conscience du dommage que cette pénurie cause aux joueurs, l’entreprise essaie, tant bien que mal, de faire redémarrer ses usines à plein régime pour satisfaire les millions de demandes en instance. Mais, de nombreuses sections de production mettent du temps à retrouver le bon rythme pour atteindre les objectifs fixés.

Un rythme de production pas impressionnant

Il y plusieurs jours, Sony avait annoncé la reprise de la production de la console « next-gen » dans certaines de ses usines. Un redémarrage des fourneaux qui laissait entrevoir une reconstitution assez rapide des stocks en vue de satisfaire une bonne partie des demandes en attentes dans les magasins de distribution et sur les sites de ventes en ligne agréés. De nombreuses enseignes et chaînes de grande distribution avaient même anticipé en annonçant des arrivées massives de nouvelles PS5 courant le mois dernier. Mais, ce délai est passé de plusieurs jours et certains potentiels acheteurs attendent encore. Le constructeur nippon, justifie ce retard par une inadéquation entre la demande actuelle et la capacité de production de ses usines. Ces dernières doivent en effet, reprendre doucement et évoluer progressivement pour retrouver leur rythme de croisière dans quelques mois.

Une attente qui ne finit pas pour la PS5

Au vu de la demande actuelle, Sony a apporté des améliorations à sa chaine de production pour combler toutes les attentes le plus vite possible. L’entreprise nippone projette, avec l’aide de ses partenaires (AMD, TSMC et autres), sortir de ses usines, d’ici fin 2021, près 18 millions d’exemplaires de PS5. Elle avertit, tout de même, les joueurs de ne pas s’attendre à une production à grande échelle dès les premiers mois de 2021. Les fourneaux tourneront à plein régime de leur capacité seulement qu’à partir du troisième trimestre de l’année. Mais, les joueurs pourraient continuer par surveiller les sites de grandes enseignes afin de ne pas passer à côté d’un restockage inattendu.

