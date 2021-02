Publicité

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Commençons par une immersion dans le monde des tueurs à gages avec Hitman III. Un peu de jeu de plateau à l’ancienne et en mode 8bits ? CyberShadow fera frissonner de plaisir les amateurs. Enfin, essayons de ne pas frissonner , voir ressentir la peur dans l’univers angoissant de The Medium.

Hitman III

L’Agent 47 revient dans un troisième épisode qui clôture la trilogie annoncée. Vous êtes toujours ce tueur à gages hors du commun qui cherche à la fois à se libérer et se venger de l’emprise de l’Agence Providence. Un scénario sobre, qui reste surtout un prétexte aux différentes missions. La scénarisation reste plus descriptive, qu’immersive. Toutefois, cela n’est pas du tout le cas des missions qui risquent de porter atteinte à votre intégrité cardiaque.

En effet, les développeurs ont conçu des missions aussi passionnantes que parfois tordues. Si le matériel à son importance, et que des déguisements vous aident aussi dans vos objectifs. Au final, le plus important reste votre capacité à atteindre votre objectif sans vous faire repérer. Dans ce monde ouvert, n’attendez pas que tout vous tombe tout cuit dans le bec. Explorez, discutez, expérimentez, pour chaque mission il y’a toujours de multiples façons d’atteindre sa cible. Tous les talents de l’Agent 47 comptent, n’en négligez aucun. Si vous avez la curiosité d’aller au-delà des évidences vous serez aux anges. Si vous vous faites repérés, vous entrez alors en phase de combat, la partie la moins réussie du jeu tout en restant acceptable.

Une fois que vous aurez terminé la campagne, pourquoi ne pas prendre la place de l’Agence Providence ? Ce titre vous donne la possibilité de créer de toutes pièces des missions et ensuite de les partager. De Dubaï à Berlin, en passant par la Chine et les Carpates, vous aurez de la matière première. Avec en plus le plaisir de redécouvrir le travail graphique qui est vraiment soigné. Nous avons surtout craqué sur le soin apporté aux effets de lumières comparé aux précédents opus.

Techniquement difficile d’être déçu et ajoutons un bonus pour bande-son qui brille par ses bruitages immersifs. Enfin, si vous avez un PSVR, alors soyez heureux Hitman propose un mode VR ultra immersif et imanquable.

Hitman III notre avis

Un excellent titre qui clôture avec maestria une trilogie qui restera dans les annales. Techniquement aboutit, un mode VR qui permet de vivre l’intégralité du jeu en mode immersion totale. Tout cela est jouissif grâce à la capacité des développeurs à exploiter l’univers et les capacités de l’Agent47.

PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

CyberShadow

Vous êtes Shadow, un ninja qui dans un futur lointain veut faire tomber la domination des machines et du savant fou responsable de votre monde apocalyptique. Un scénario plus que limité qui sert d’excuse à l’une des plus belles créations rétrogaming depuis longtemps.

Ainsi, nous sommes face à un vrai jeu de plateau à l’ancienne avec des touches de modernité qui l’empêche de n’avoir que la nostalgie comme atout charme. Ainsi, le gameplay est ultra rapide, dynamique. Shadow saute dans tous les sens avec habilité et rapidité. Son katana est mortel, un seul coup suffit en général pour être mortel.

Le tout est servi par un travail graphique hallucinant. Vouloir un style 8bits ne signifie pas toujours copier les veux titres, technique incluse. Ici, chaque tableur fourmille de milliers de pixels qui offrent une finesse d’affichage et une vie unique dans un univers 8bits.

CyberShadow, note avis

Shadow est un jeu qui soigne notre nostalgie, tout en étant très moderne. Il est difficile, mais dans le bon sens du mot. Rien n’est impossible, et il y’a beaucoup de satisfaction à passer certains niveaux. Excellent sur Switch, il fera aussi son petit effet sur grand écran. Enfin, il est intégré au Xbox Game Pass.

PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch

The Medium

Marianne a toujours été une enfant spéciale, capable de sentir des esprits, de voir des choses que personne d’autre ne peut voir. Adulte, elle a gardé ses capacités et se retrouve invitée par une étrange personne dans les ruines d’un hôtel près de Cracovie…

À partir de là, elle va plonger dans l’horreur et pour sauver sa vie devra résoudre des énigmes, combattre des esprits, parfois juste se cacher, en passant du mondé physique à celui des esprits. Notre héroïne va devoir utiliser toutes ses capacités pour avancer, autant sensorielle que plus offensive. Le tout est servi par un gameplay très simple à prendre en main.

Techniquement le jeu profite de graphismes très soignés, immersifs. Ils savent nous mettre mal à l’aise juste comme il le faut. Sur PC, avec une grosse carte 36 (RTX 2070) vous profitez d’un effet de lumière, de reflet renversant. Dommage que la Xbox Series X ne le propose pas… L’environnement sonore est aussi très efficace, jouez-y bien dans le noir vous comprendrez.

The Medium notre avis

The Medium nous laisse un sentiment mitigé. Il est un très bel hommage aux jeux et films horrifique, dont il garde l’ADN, tout en modernisant la réalisation. Toutefois, l’histoire est classique, le rythme irrégulier et au final nous avons rarement peur. Angoissé, mal à l’aise par contre oui, le scénario et les concepts mis en avant sont très adultes et beaucoup font plus que nous rebuter.

PC, Xbox One, Xbox Series X/S