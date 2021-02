Publicité

Nous sommes dans le mois de cupidon. Pour aider à trouver éventuellement l’amour et à mieux le célébrer en cette période, Facebook France réintègre ces célèbres fonctionnalités de rencontres à sa plateforme. L’ensemble de ces fonctionnalités sont regroupées dans le Facebook Dating. Une hotline ouverte gratuitement à tous par le réseau social pour permettre à chacun de publier une annonce (Poème, citation de film ou d’auteur romantique) fin de peut-être trouver l’âme sœur.

Facebook célèbre avec vous l’amour

Jusqu’au 14 février 2021, Facebook France se transforme en site de rencontres pour vous permettre de ne pas passer la Saint-Valentin seul(e). Vous avez encore 11 jours pour déposer votre témoignage et conquérir un cœur qui n’attend peut-être que vous. Faîtes chavirer son cœur en envoyant des messages romantiques (en audio) au numéro bleu 01 88 61 68 13, si vous résidez sur le territoire français. Grands romantiques, amoureux passionnés ou célibataires en quête d’amour, appelez dès maintenant le téléphone Bleu et laissez vos déclarations d’amour sous forme de messages vocaux juste après les battements de cœur remplaçant le bip. Les meilleurs d’entre eux seront sélectionnés et diffusés sur toute l’étendue de l’hexagone. Leurs auteurs pourront ensuite répondre aux commentaires et peut-être rencontrer virtuellement leur âme-sœur.

Une Saint-Valentin en période de crise sanitaire

La Saint-Valentin de cette année s’annonce particulière avec la crise sanitaire liée au COVID-19. Les rencontres physiques seront certainement très réduites en France, à cause des restrictions de déplacement et de sorties. Alors Facebook vole au secours de ces personnes qui resteront peut-être sans compagnie. La fonctionnalité Facebook Rencontres vous permettra d’abord de vous détendre, mais aussi de trouver éventuellement une personne qui vous aime comme vous êtes. Quelle que soit votre personnalité, Facebook garantit l’anonymat pour tous les messages, en tout point de sa page. A moins que les auteurs eux-mêmes acceptent décliner leurs identités en répondant aux commentaires. Entre les rencontres virtuelles à celles physiques, il n y a qu’un pas. Mais, Facebook France limite sa responsabilité à celles faites sur sa plateforme.

