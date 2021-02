Huawei Mate X2 : le smartphone pliable sera présenté le 22 février

Publicité

Fin 2019, Huawei avait lancé son premier smartphone pliable, juste avant son concurrent Samsung. Après ces deux modèles, la marque revient avec le Huawei Mate X2, qui sera présenté le 22 février en Chine.

Huawei Mate X2 : un nouveau design

Fin 2019, Huawei avait sorti le Mate X, avant de le remplacer en mars 2020 par le Mate XS, qui était une mise à jour de la version précédente, sans évolution significative. Cette année, malgré les sanctions américaines, Huawei compte bien révolutionner le marché du smartphone pliable.

Après les deux premières versions de ses smartphones repliables vers l’extérieur, Huawei change de stratégie. D’après la photo publiée par la firme, le Mate X2 se fermera vers l’intérieur. Cette troisième édition se rapproche de ce que fait Samsung avec son Fold.

Le Huawei Mate X2 se plie vers l’intérieur // Source : Huawei

Une fiche technique haut de gamme

On l’a appris ce jeudi 4 février, le Huawei Mate X2 sera aussi puissant que les Mate 40 et Mate 40 Pro. Le nouveau smartphone pliable sera équipé du processeur maison Kirin 9000. C’est un SoC haut de gamme, gravé en 5 nm. Il est équipé de huit coeurs : quatre économes en énergie, trois puissants et un très puissant. Le processeur est similaire à l’Exynos 2100 de Samsung et au Snapdragon 888 de Qualcomm. Il est équipé d’un GPU ARM Mali-G78 MP24, et d’un modem 5G.

Coté design, le smartphone pliable sera similaire à celui du Galaxy Z Fold 2, avec un écran pliable vers l’intérieur (contrairement aux versions précédentes) et un écran secondaire également. Ce 2ème écran semble être le seul doté d’un poinçon qui possède 2 capteurs photos. Cela laisse le champ libre pour l’énorme écran pliable.

Le Huawei Mate X2 // Source : Digital Chat Station

L’écran pliable mesurerait 8,01 pouces. Le smartphone sera équipé de quatre capteurs photo à l’arrière, dont l’élément principal serait un capteur 50 mégapixels, comme sur le Mate 40 Pro. Une batterie de 4400 mAh alimenterait le tout. Cela semble peu, mais le processeur est assez performant en gestion d’énergie. A voir si l’énorme dalle de 8 pouces sera énergivore.

Le Huawei Mate X2 peut il rivaliser avec la concurrence ?

Face à un géant comme Samsung qui est leader dans le marché des pliables, Huawei avait eu du mal à se faire une place avec ses Mate X et XS. Le nouveau design, plus esthétique, pourrait booster les ventes de ce Mate X2. Cependant, la marque chinoise est toujours en conflit avec les Etats-Unis. Rappelons-le, si rien ne change : le smartphone ne proposera pas les services Google. Même si Huawei souhaite vendre ses marques P et Mate pour se détacher de ces interdictions, il est peu probable que l’on retrouve Google dans ce modèle.

