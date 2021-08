Xiaomi annonce Sound : une enceinte haut de gamme abordable

Le Xiaomi Sound est un haut-parleur connecté à placer dans toutes les pièces, concurrent direct des Google Home ou HomePod mini.

Xiaomi Sound : une enceinte connectée « haut de gamme »

Xiaomi, mardi soir, a organisé un événement de lancement très attendu en Chine où elle a dévoilé le smartphone Xiaomi Mix 4 haut de gamme aux côtés de la série Mi Pad 5, du Xiaomi CyberDog et de son téléviseur OLED de deuxième génération. La firme a également annoncé ce qu’elle a appelé son premier haut-parleur intelligent haut de gamme. L’appareil porte le nom de Xiaomi Sound.

Comme souvent avec Xiaomi, le produit ne cherche pas à être de la meilleure qualité qui soit, mais plutôt d’aller sur le terrain du rapport qualité-prix. Malgré l’appellation d’enceinte haut de gamme, elle arrive avec un prix assez décent de 499 yuans (~77 $).

On aurait pu s’attendre à un haut-parleur encombrant, mais le son Xiaomi dispose d’un boîtier compact et, étonnamment, la configuration interne est conçue pour produire un son puissant.

En effet, la marque promet un son à 90 dB, une certification Hi-Res audio et un son à 360 degrés.

Un concurrent au HomePod mini

Xiaomi Sound est disponible en deux couleurs : argent et noir. Lei Jun vante l’enceinte pour être la plus belle et la plus intelligente que la marque ait lancée en 10 ans.

Une autre caractéristique intéressante est que le haut-parleur prend en charge deux interconnexions, la stéréo combinée et même 8 interconnexions. Cela signifie que vous pouvez relier jusqu’à huit haut-parleurs à différents endroits pour obtenir une expérience sonore robuste dans tout le foyer, pratique pour continuer d’écouter une musique du salon à la cuisine par exemple. Outre la connectivité Bluetooth, le haut-parleur intelligent prend également en charge la connectivité Ultra-Wide-Band (UWB).

Xiaomi n’a pas encore révélé les détails de disponibilité. Pour l’instant, la firme n’a présenté ce produit qu’en Chine, mais l’enceinte pourrait arriver en Europe d’ici quelque temps.

