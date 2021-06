WhatsApp va bientôt lancer un mode multi-appareils

WhatsApp s’apprête à accueillir de grandes nouveautés dans les mois à venir. Une fonctionnalité devrait bientôt arriver. Elle permettra d’utiliser le même compte en simultané sur plusieurs smartphones.

C’est confirmé : vous pourrez bientôt utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils

Lors d’une interview accordée au média spécialisé WABetaInfo, Mark Zuckerberg et Will Cathcart ont confirmé eux-mêmes l’arrivée prochaine du mode multi-appareil pour WhatsApp. Il permet de connecter simultanément jusqu’à 4 appareils pour chaque compte WhatsApp. D’autres fonctionnalités liées aux messages éphémères ont également été annoncées.

Selon Zuckerberg, Facebook a été confronté à « un défi technique majeur pour que tous les messages et contenus se synchronisent correctement entre les appareils, même lorsque la batterie du téléphone est épuisée ». Cependant, WhatsApp a trouvé une solution « élégante » au problème et « ce sera la meilleure solution disponible ». Enfin, Will Cathcart, a annoncé que le multi-appareils débutera dans une version bêta publique. Celle-ci arrivera dans quelques mois.

À la fin de la discussion, Will Cathcart a répondu à quelques questions. L’information la plus intéressante à retenir est que grâce à l’arrivée du multi-appareil, WhatsApp pourrait bien débarquer sur les iPad. Aujourd’hui, l’application n’y est actuellement pas disponible. L’entreprise envisagerait aussi d’ouvrir sa bêta à plus d’utilisateurs iOS.

D’autres fonctionnalités devraient également arriver

Parmi les autres fonctionnalités à venir sur WhatsApp, citons le « mode disparu », qui activera la disparition des messages pour tous les fils de discussion faisant, explique Zuckerberg, des « comptes d’utilisateurs éphémères WhatsApp ». En activant cette fonction, les messages envoyés à votre interlocuteur disparaîtront une fois consultés. C’est différent des messages temporaires, qui, eux, disparaissent au bout de sept jours.

De plus, Zuckerberg a confirmé le mode « visualiser une fois » pour les photos et les vidéos : les utilisateurs ne pouvant afficher qu’une seule fois le contenu reçu avec cette fonctionnalité.

