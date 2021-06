Google Chrome 91 débarque et il est 23% plus puissant !

Google Chrome a publié la version Chrome 91 de son navigateur. La nouvelle version du navigateur américain propose de nombreuses nouveautés. À l’instar de la recherche dans les onglets fermés, le copier-coller de fichiers, ainsi que de nouveaux contrôles de formulaires. Cette mise à jour s’annonce aussi plus rapide de 23% que la version précédente. Le navigateur Google ne cesse de s’améliorer et propose des services et fonctionnalités de plus en plus complets.

Vers la performance et l’optimisation de Google Chrome

Depuis quelques mois, il est possible d’observer une croissance des mises à jour du navigateur Google Chrome. Ainsi, toutes les 4 semaines, Google présente une nouvelle version de son navigateur et vise une performance optimale. Cette version Chrome 91 rajoute plusieurs fonctionnalités et une navigation jusqu’à 23% plus rapide, selon la configuration et le système d’exploitation.

Consulter les onglets récemment fermés

Cette fonctionnalité est apparue avec le menu déjà présent dans la version Chrome 87. Depuis lors, vous pouvez consulter les onglets ouverts sur l’ensemble des fenêtres. Vous pouvez aussi consulter ou les fermer, ainsi qu’effectuer une recherche.

Sous la version Chrome 91, ce menu se voit diviser en deux sections. Plus simple et plus lisible, vous pourrez consulter la liste de tous les onglets ouverts dans le navigateur. Et aussi consulter les onglets fermés récemment. Avec cette fonctionnalité, fini le raccourci CTRL + MAJ (shift) + T (Windows) ou Cmd + Maj + T (Mac). Vous pourrez accéder directement à l’historique de navigation via le menu de droite.

Copier-Coller des fichiers

Cette fonctionnalité était manquante chez les précédentes versions de Google Chrome. Alors que le navigateur se vantait d’être plus puissant et de consommer moins de données que ses concurrents, cette fonctionnalité de copier-coller n’était pas présente sur ses précédentes versions. Sur ce point, le navigateur américain présentait un retard conséquent. Pour intégrer un fichier, il fallait obligatoirement réaliser un glisser-déposer des fichiers dans l’onglet des sites qui proposaient cette fonctionnalité. Gmail ne proposait pas non plus de Ctrl + C / Ctrl V.

La version Chrome 91 vient résoudre ce problème et intègre un beau système de copier-coller. Le raccourci clavier sera enfin disponible pour coller les fichiers sur les sites qui le proposent. Une amélioration que l’on attendait tous !

Un nouveau design des contrôles de formulaires

La nouvelle version de chrome 91 propose un nouveau design et généralise les éléments de formulaires co-développés avec les équipes de Microsoft.

Ces éléments graphiques simples sont présents sur de nombreux sites web. Il peut s’agir de barres de progression, de cases à cocher, boutons radio, ou un calendrier sur les sites de réservations en ligne par exemple.

Ce petit changement de design, même s’il est très discret, procurera un subtil rafraîchissement de l’expérience visuelle de nombreux sites. Le tout permettra de renforcer la sensation de nouveauté.

Chrome 91 : Suivre le flux RSS des sites Web et des nouveautés pour les développeurs

La version Chrome 91 sur Android dispose d’un lecteur RSS. Cette fonctionnalité était absente des précédentes versions. Cette nouvelle option propose de « Suivre » les sites que vous consultez régulièrement. Lorsque ces sites publient de nouveaux contenus , ils apparaissent dans l’onglet « Following » (navigateur en anglais) sur la page d’accueil du navigateur Chrome 91.

Les nouveautés pour les développeurs

Les développeurs pourront profiter de nombreuses nouveautés :

JavaScript Engine V8 v9.1

Partage d’identifiants : Ainsi, les domaines partageant le même système de gestion des comptes peuvent être associés à Chrome Password Manager. Il suffira d’un seul mot de passe pour tous ces domaines.

Suggestions de noms de fichiers et emplacement : VIa l’API Filte System Access, les Web Apps peuvent désormais suggérer des noms de fichiers et un emplacement.

Chrome OS 91 : Les applications Linux seront prises en charge.

Un navigateur 23% plus rapide et moins gourmand

Depuis quelques années, Google cherche à faire progresser son navigateur vers une consommation réduite. Avec cette nouvelle version Chrome 91, Google intègre un compilateur de code JavaScript, Sparkplug.

Ce nouveau compilateur JavaScript est développé par Google. Ainsi, avec Sparkplug, la firme américaine souhaite rendre son moteur JavaScript plus performant et ainsi réduire le nombre de fois où Chrome a besoin d’utiliser certaines fonctions. Ainsi, Google optimise la mise en mémoire du code avec les « built-in calls ». Avec cette mise à jour, les utilisateurs devraient observer un gain de rapidité.

La firme américaine compte aussi améliorer Chrome. Dès la version Chrome 92, Google compte introduire le « backward-forward cache ». Cette fonctionnalité permettra d’afficher instantanément les pages précédemment visitées lorsqu’on appuie sur la flèche retour en arrière ou sur le bouton Retour.

Télécharger la nouvelle version Google Chrome 91

Pour télécharger la nouvelle version de Chrome 91, rien de plus simple.

Android : télécharger la nouvelle mise à jour du navigateur via Google Play Store.

iPhone : télécharger la mise à jour du navigateur via l’App Store.

Mac / PC / Linux : La mise à jour s’affiche dans les Réglages > A propos de Chrome ou cliquez sur Google Chrome pour télécharger la dernière version de Google Chrome..