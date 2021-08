Spotify teste un abonnement à seulement 0,99 € par mois

Les plateformes de streaming musical font aujourd’hui tout pour tirer leur épingle du jeu. Après le lossless et l’audio spatial chez Apple Music (il y a peu sur Android), c’est au tour de Spotify de se tester à de nouveaux horizons. La firme suédoise vient en effet d’annoncer Spotify Plus, un abonnement à seulement 0,99 € par mois permettant de choisir ses musiques et passer à la suivante sans limites, mais toujours avec les pubs.

Un abonnement à petit prix chez Spotify pour conquérir les utilisateurs

Alors que le lancement de la qualité Hi-Fi est en cours de développement, Spotify décide de s’attaquer à un sujet de fond : l’abonnement à son service. En ce moment, la firme suédoise permet de profiter de plusieurs offres différentes : un abonnement standard à 9,99 euros par mois pour une personne (avec un prix réduit à 5,99 euros pour les étudiants), un pour les couples à 12,99 euros et un dernier pour les familles à 17,99 euros. Désormais, un nouveau venu est en cours de test : l’abonnement à 0,99 € par mois.

Découvert par certains utilisateurs, cette nouvelle formule du nom de Spotify Plus permet de profiter en illimité de la plateforme (sélection de playlists, albums, artistes et titres, mais aussi le passage d’une musique à une autre) tout en gardant les publicités. Spotify explique notamment : « Nous menons actuellement un test d’un plan d’abonnement financé par la publicité avec un nombre limité de nos utilisateurs ».

Cependant, l’entreprise précise bien qu’il s’agit pour le moment d’une phase de test. Ce nouvel abonnement très abordable ne pourrait ainsi jamais voir le jour. « Parfois, les tests finissent par ouvrir la voie à une nouvelle formule d’abonnement, parfois, à nous fournir des apprentissages », souligne la plateforme suédoise.

En déployant une formule comme celle-ci, Spotify s’offrirait par contre une alternative de choix pour tous les utilisateurs ne souhaitant pas débourser 10 € par mois dans un abonnement à un service de streaming musical, mais souhaitant profiter de quelques libertés au niveau des fonctionnalités.

