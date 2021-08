Windows 365 : le service PC dans le cloud de Microsoft est disponible à partir de 18,20 € par mois

Tout le monde l’attendait depuis un moment, le PC dans le cloud de Microsoft est enfin disponible. Principalement à destination des entreprises, le service Windows 365 permettra ainsi de profiter d’une machine tournant sous le célèbre système d’exploitation de la firme de Redmond pour un prix débutant à 18,20 euros par mois par utilisateur. Découvrons en détail les différentes offres proposées !

Microsoft rend disponible Windows 365, son service de PC dans le cloud

À la mi-juillet, Microsoft a finalement annoncé son service de PC dans le cloud : Windows 365. Assez silencieux concernant la tarification, la firme de Redmond avait tout de même laissé entrevoir par mégarde le montant d’une première formule d’abonnement lors d’une présentation ultérieure de cette offre à des professionnels. Désormais, l’heure est au lancement.

En rendant son service disponible le mardi 3 août 2021, Microsoft a en effet logiquement affiché la tarification de chaque offre à Windows 365. Bien évidemment, l’entreprise américaine a opté pour un abonnement mensuel afin d’offrir un PC Windows 10 disponible sur tous les supports et en tout temps. L’occasion pour Microsoft de proposer une offre « flexibles et à distance » pour les entreprises.

Concernant les différents abonnements, Microsoft propose trois grandes offres Windows 365 avec les configurations suivantes :

Basic : 28,10 € par mois par utilisateurs pour 2 processeurs virtuels, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage ;

Standard : 37,30 € par mois par utilisateur pour plus de RAM (8 Go) ;

Premium : 60,10 € par mois par utilisateur pour 4 processeurs virtuels, 16 Go de RAM et toujours 128 Go de stockage.

Outre ces abonnements mis en avant, 12 formules sont proposées avec plus ou moins de processeurs, de RAM et de stockage. Au final, l’offre la plus abordable est à 18,20 euros par utilisateurs (un processeur virtuel + 2 Go de RAM + 64 Go de stockage) et la plus chère atteint les 147,50 euros par mois (8 processeurs virtuels, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage).