Apple Music : le Lossless et l’audio spatial arrivent sur Android

L’application Android d’Apple Music intègre désormais le lossless et l’audio spatial, après environ un mois de test. Apple assure ainsi la parité des fonctionnalités sur les systèmes d’exploitation Android et iOS.

Comme sur iOS, le Lossless et l’audio spatial sont disponibles

Il y a quelques mois, Apple annonçait que les abonnés à Apple Music pouvaient écouter leur musique avec une qualité lossless ou en Spatial Audio. Ces deux nouveautés étaient jusqu’à maintenant réservées aux utilisateurs d’appareils Apple.

Or, une application Apple Music pour Android existe depuis maintenant plusieurs années. Mais le géant américain n’a pas jugé bon de proposer le Lossless et le Spatial Audio aux utilisateurs d’Apple Music équipés d’appareils Android. Apple publiait une version bêta il y a environ un mois, et à partir de maintenant, c’est en version finale qu’elle arrive.

En effet, Apple ouvre aujourd’hui ces fonctionnalités aux utilisateurs Android. Dans les notes de la mise à jour 3.6 de l’application Apple Music, l’entreprise indique le Lossless et le Spatial Audio sont disponibles sur certains “appareils compatibles”. Pour l’instant, Apple n’a pas apporté de précisions…

Pour activer ces nouveautés, il faut bien sûr d’ores et déjà mettre à jour l’application sur le Play Store. Une fois cela fait, vous devriez pouvoir apercevoir des macarons sous certains morceaux compatibles, qui indiquent « Dolby Atmos » ou « Hi-Res Lossless ».

Afin d’en profiter, vous devrez effectuer un petit détour du côté des options. Là, dans le réglage de la qualité audio, une nouvelle réglette est apparue. Celle-ci vous permet d’activer ou de désactiver le Lossless Audio.

Pour rappel, ces standards audio ont besoin d’être associées à un matériel adapté pour être exploitées. Les appareils sans fil pourront être limités par la liaison Bluetooth, car l’audio sans perte nécessite une bande passante élevée. Pour gérer du Lossless, il faut pour l’heure privilégier un casque filaire et donc un smartphone équipé d’une prise jack ou d’un adaptateur USB-C vers mini-jack 3,5 mm. Concernant l’audio spatial avec Dolby Atmos, cette technologie est plus accessible. Notez également que ces réglages, et plus particulièrement la diffusion en Lossless, consomment davantage de données.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez cet article : Apple Music : Dolby Atmos, audio spatial et son haute fidélité sans frais supplémentaires !