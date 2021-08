Test – Acer Chromebook Spin 513 : un hybride taillé pour la mobilité

Avec le Chromebook Spin 513, Acer a voulu créer un appareil hybride. À mi-chemin entre un ordinateur portable léger et une tablette, la marque taïwanaise a-t-elle vraiment su faire de son Chromebook Spin 513 un hybride à la hauteur des attentes ?

Présentation du Acer Chromebook Spin 531

Ce nouveau Chromebook Spin 513 d’Acer est un ultraportable 2 en 1 convertible. Avec son design soigné, une architecture qui concurrence facilement les PC portables d’entrée de gamme, des caractéristiques convenables, c’est sans surprise que les Chromebook se vendent mieux que les Mac. Reprenant un fonctionnement sous Chrome OS, Acer accompagne son hybride avec son système d’exploitation favori, simple et efficace d’utilisation.

Vous retrouverez ci-dessus les principales caractéristiques du Chromebook :

Nom Acer Chromebook Spin 513 Processeur Soc Snapdragon 7c Qualcomm à 4 cœurs Kryo 468 à 2,4 GHz gravés en 8 nm RAM 4 Go Contrôleur graphique Qualcomm HD graphics Stockage 64 Go eMMC Connectiques 2 Port USB 3.2 Gen 2 type C,

1 Entrée combo casque / micro Poids 1,2 Kg et charnières 360° Dimensions 209 x 310 x 15.5 mm Écran 13,3 pouces avec dalle tactile,

Écran panoramique IPS Full HD 1920×1080 Batterie et autonomie Jusqu’à 14 heures Système d’exploitation Chrome OS Prix de lancement 430 €

Design du Chromebook Spin 513

Tout d’abord, dès la prise en main, le Chromebook Spin 513 fait ressentir sa légèreté. Avec un poids de 1,2 kg sur la balance, le Spin 513 est taillé pour être compact. Ses dimensions en font un allié de taille au quotidien. Il se place facilement dans un sac à dos et permet d’être transporté au quotidien sans gêne. En conséquence, il tiendra sans problème dans un grand sac à main ou dans un sac à dos.

Conçu en aluminium et en plastique, le Chromebook Spin 513 est élégant. La finition est très belle, tant au toucher qu’à l’utilisation. L’alliance des matériaux est un compromis parfait entre élégance et mobilité. La taille de l’écran est optimisée. Grâce aux bords fins encadrant l’écran, ce dernier est parfait pour une utilisation au quotidien, tel que le télétravail, les visioconférences ou pour regarder Netflix.

Notamment après avoir réalisé la prise en main, le Chromebook Spin 513 s’avère fait pour être modulable. Vous pourrez le plier dans tous les sens. Vous pourrez l’utiliser comme un ordinateur ultra portable, le placer comme une tablette ou vous en servir en hybride. Les charnières sont amovibles à quasiment 360°. Ainsi, lors de l’utilisation, la conception du ChromeBook apparaît rapidement comme bien pensée. Des protections très très discrètes ont été ajoutées pour protéger l’écran ou le clavier lors des différentes utilisations. Les connectiques s’avèrent placées de façon ingénieuse.

Une connectique suffisante

Le Chromebook Spin 513 est doté de plusieurs connectiques. Sur le côté gauche du Chromebook, Acer a placé un port USB-A 3.2, un port USB-C ainsi qu’une prise casque. Du côté droit, vous trouverez une deuxième prise USB-C, le bouton d’allumage, ainsi qu’un bouton de réglage volume, très pratique en mode tablette.

La portabilité du Chromebook est pensée dans les moindres détails. Lors du rechargement, les deux ports USB-C se transforment en prise de recharge. Cela permet de disposer de deux côtés de recharge. Et de ne plus être obligé de charger le Chromebook par un seul côté. Une fonction très utile lorsque la distance entre la prise et le Chromebook est réduite. Le chargeur est un simple bloc secteur, non seulement simple mais efficace.

Le Spin 513 dispose du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 5.0, éléments essentiels pour une connectivité rapide.

Son écran tactile et son clavier conçu pour le traitement de texte

Le Chromebook Spin 513 présente un écran de 13,3 pouces, compact, avec des bords réduits. Son design premium et son écran tactile en font un compagnon de choix au quotidien. Avec une résolution FHD IPS, 1920 x 1080, la qualité de l’écran du Spin 513 est tout à fait correcte pour son usage. Il permet de visionner des vidéos de qualité, ou de participer à des visioconférences grâce à sa caméra HD située en haut de l’écran.

Par ailleurs, l’atout majeur du Chromebook est son écran tactile. Dès les premières utilisations, le tactile se montre très agréable, réactif et précis. Son usage est simplifié grâce au menu de gestion, et à la configuration complète qu’il est possible d’adopter.

Lors de l’utilisation en mode portrait, le Spin 513 a tendance à compresser l’affichage. Ainsi, cela est sans aucun doute dû à son format panoramique, qui mange facilement les marges en haut et en bas de votre document. Passer ce petit moment d’adaptation, le confort des différents modes d’interactions avec le Chromebook relève le score final.

Ensuite, lors des utilisations en mode ordinateur portable, les touches du clavier se montrent souples et confortables. Tout d’abord, avec un clavier tourné vers le traitement de texte, il a la spécificité d’intégrer les touches avec accents majuscules. Après une légère période d’adaptation, c’est un bonheur à utiliser et il devient très rapidement difficile de s’en passer. À première vue, le clavier peut faire cheap. Pourtant, après une utilisation réellement poussée, on oublie rapidement les finitions peu flatteuses du clavier.

Après avoir contemplé l’écran tactile du Spin 513 et avoir profité de son clavier bien pensé, place au son. Acer a équipé son Chromebook de 2 haut-parleurs. Pour une utilisation classique, ils apparaissent rapidement insuffisants.

Chromebook Spin 513 : performances et ressenti

Tout d’abord, le Spin 513 est équipé d’un processeur Snapdragon 7C, processeur ARM, qui permet des performances correctes sans un bruit. Ainsi, c’est le premier de sa génération de Chromebook à recevoir ce processeur. Acer a su allier un processeur silencieux et léger, ne nécessitant pas de ventilateur, avec un châssis, un écran et un clavier bien pensé. Avec l’absence de ventilateur, Acer a réalisé un gain de poids considérable. Le tout en permettant une utilisation silencieuse et sans chaleur. Somme toute, le Spin 513 ne dépassera pas les 30 degrés à certains endroits, sans que cela se ressente à l’usage.

En offrant une puissance respectable, et en permettant un usage réellement nomade, Acer a réalisé un progrès dans ces Chromebook. L’absence de ventilateurs permet d’utiliser le Chromebook sur toutes les surfaces, sans qu’il chauffe. Par exemple, vous pourrez l’utiliser dans votre lit, pour lire votre dernière découverte littéraire, ou pour écrire un mail professionnel à la dernière minute. Le Spin 513 est réellement fait pour être utilisable partout et tout le temps.

Sa RAM de 4Go est suffisante pour une utilisation quotidienne et raisonnée. Elle permet de faire tourner de gros jeux mobiles ainsi que de nombreux logiciels, tant ceux de traitement de textes, que de visioconférences.

Sa mémoire est limitée à 64 Go, très limitée pour une réelle utilisation performante. Cet espace de stockage est grandement augmenté à l’heure du Cloud et du stockage en ligne. Toutefois, pour une grande majorité des utilisateurs nomades, le stockage interne ne sera pas réellement un argument négatif.

Autonomie et recharge

Le Chromebook Spin 513 affiche une autonomie intéressante, de l’ordre de 14 heures en une seule charge. En conditions réelles, le Spin 513 voit son autonomie tourner autour des 10 heures. C’est une autonomie est tout à fait raisonnable pour une utilisation classique. Si vous cherchez à prolonger votre autonomie, il suffira de baisser la luminosité, ou de fermer vos applications ouvertes en arrière-plan. Vous pourrez atteindre l’autonomie de 14 heures affichée par Acer.

Conclusion : Chromebook Spin 513

Dès sa sortie, le Chromebook Spin 513 avait fait parler de lui. Avec un châssis séduisant, une construction intelligente, et un écran tactile, cet ultra book se voulait abordable et de qualité. Pour un prix de lancement à hauteur de 430 euros, le Spin 513 s’avère être un bon hybride. Par conséquent, à mi-chemin entre l’ordinateur portable et la tablette, il affiche une autonomie compétitive et un usage relativement élargi. Pourtant, ses performances entachent le succès de Chromebook. Avec une mémoire et une RAM aussi légère que son poids, le Spin 513 vise avant tout des utilisateurs en déplacement permanent, recherchant un ordinateur polyvalent.

Produit disponible sur Acer Spin CP513-1H-S0XG 13.3" 1920 x 1080 Pixels Écran Tactile Qualcomm Snapdragon 4 GB 64 GB Flash Chrome OS

Voir l'offre 565,90 €