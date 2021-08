Realme Book : le design du PC portable abordable se dévoile

Le premier PC portable de Realme, le Realme Book, devrait être annoncé dans peu de temps. Cependant, des fuites révèlent son design avant l’heure… Tour d’horizon du premier laptop signé Realme.

Realme Book : la marque à l’assaut des ordinateurs portables

L’expansion de Realme dans de nouvelles catégories de produits est l’une des plus audacieuses que nous ayons vues dans les technologies grand public ces dernières années. Dans les semaines à venir, il entrera dans un autre segment chaud qui s’est considérablement développé au cours des dernières années : les ordinateurs portables.

Cela fait quelques semaines que l’existence de l’ordinateur portable a été confirmée, suivie de quelques teasers qui ont également révélé la conception – des étapes qui ne sont généralement effectuées qu’à proximité du lancement. Considérant cela, nous nous attendons à ce que le Realme Book soit lancé plus tard ce mois-ci ou en septembre.

Un design élégant, inspiré des MacBook d’Apple

L’ordinateur portable Realme Book visera à apporter des fonctionnalités haut de gamme à un prix inférieur. Cela commence par le design, qui est parmi des plus élégants dans ce segment de gamme. Cela peut sembler inspiré par les MacBooks, mais ce n’est pas vraiment une mauvaise chose.

Sur la base des quelques images et fuites, l’ordinateur portable aura un châssis métallique mince avec un clavier et un trackpad spacieux. La photo partagée par Koustabh Das présente aussi la tranche droite du Realme Book, qui regroupera un port USB-A et une sortie casque. L’autre flanc du PC devrait pour sa part accueillir deux ports USB-C.

Le Realme Book aura un grand écran 3:2, ce qui est également une caractéristique rare des ordinateurs portables moyenne gamme. Bien qu’il ne soit toujours pas conventionnel, il est bien meilleur pour les tâches de type productivité telles que la bureautique ou l’affichage de pages web.

D’après les images officielles, nous pouvons également voir qu’il dispose d’un gros bouton d’alimentation qui est susceptible de servir de scanner d’empreintes digitales, d’une webcam intégrée au-dessus de l’écran, bordures assez minces sur trois côtés.

