iPad : un alliage en titane pour les rendre plus solides, c’est pour bientôt !

Depuis plusieurs années, Apple privilégie l’utilisation d’un alliage en aluminium pour ses iPad. Cela devrait cependant très prochainement changer d’après les informations de DigiTimes. Le média taïwanais vient en effet de révéler que la firme à la pomme envisagerait un alliage en titane pour ses prochains appareils. Grâce à ce changement, les tablettes deviendraient ainsi plus solides.

Apple passe de l’aluminium au titane pour ses iPad

Plusieurs produits Apple sont confectionnés avec un alliage en titane. Les Mac et les iPad profitent en effet de cet alliage de métal « mou » pour leur châssis. Cela résulte en une fragilité plus grande face aux chocs ou encore à de possibles déformations. D’après DigiTimes, cela devrait changer dans un futur plus ou moins proche. Le média explique en effet que l’entreprise américaine pourrait utiliser un alliage en titane pour les prochains châssis d’iPad.

DigiTimes déclare ainsi : « Le nouvel iPad sera équipé d’un châssis en alliage d’aluminium traité par PVD. Nos sources ont aussi révélé qu’Apple envisage également d’équiper les iPad d’un châssis métallique à base de titane, mais que le coût élevé de cette opération pourrait ne pas être rentable pour le moment ». Il serait donc possible de découvrir un châssis renforcé pour l’iPad de neuvième génération prévu pour cette fin d’année.

Ce n’est cependant pas la première fois que nous entendons parler de l’utilisation du titane pour les produits Apple. Récemment, MacRumors évoquait l’arrivée d’un cadre en titane pour les iPhone 14 Pro prévus pour 2022. Un brevet datant de fin septembre 2019 soulignait d’ailleurs déjà Apple qu’Apple réfléchissait à un alliage de titane pour ses iPhone, iPad et MacBook.

Malgré l’avantage que le titane est un métal plus robuste et disposant d’une solidité accrue, il est plus difficile à travailler. Ainsi, Apple aurait mis en place un processus chimique ainsi qu’une méthode de sablage afin de conférer une finition brillante à d’éventuels châssis en titane. La firme à la pomme travaille aussi sur une technique pour ajouter un revêtement limitant l’apparition de traces de doigts. Il faudra désormais patienter afin de voir si Apple se lance dans l’aventure du titane ou pas. Pour rappel, une option de boitier en titane existe déjà pour l’Apple Watch.