L’iPad d’entrée de gamme va profiter d’un nouveau design

Sortez les pincettes ! Une nouvelle rumeur vient de tomber concernant les futurs produits d’Apple. D’après le célèbre journaliste de chez Bloomberg, Mark Gurman, la firme de Cupertino aurait prévu de lancer un nouvel iPad d’entrée de gamme en 2021. Selon lui, l’appareil pourrait arriver dès la keynote de rentrée d’Apple et profiterait de quelques changements au niveau du design.

Vers un changement de design avec la neuvième génération d’iPad ?

L’iPad d’entrée de gamme est assez délaissé par Apple depuis quelques années. Même si l’appareil prend désormais en charge l’Apple Pencil et une nouvelle puce à chaque génération, son design est resté coincé en 2012. À cette date, la firme à la pomme a notamment rétréci les bordures du côté gauche et droit de la tablette. Par la suite, nous avons notamment remarqué l’arrivée de Touch ID avec la cinquième génération d’iPad en 2018.

Selon Mark Gurman de chez Bloomberg, le temps serait venu d’offrir un nouveau design à l’iPad, sans trop en faire non plus… Contrairement à l’iPad mini, qui devrait profiter d’un design similaire à la dernière génération d’iPad Air, le modèle classique n’aurait ainsi droit qu’à un nouveau châssis plus fin et un écran plus grand.

Avec une épaisseur de 7,5 mm sur le modèle de 2020, la neuvième génération d’iPad pourrait ainsi disposer d’un boitier égal ou inférieur à 7 mm. Apple sait d’ailleurs s’y faire à ce niveau-là avec notamment une épaisseur de 6,1 mm pour le dernier iPad Air ou encore 5,9 mm pour les iPad Pro.

Du côté de la puissance, la 9ᵉ génération d’iPad s’acquitterait logiquement d’une puce plus puissante que l’Apple A12 de la 8ᵉ génération. Nous ne savons cependant pas quelle puce la firme compte utiliser. A12X, A12Z, A13 ou A14, seule la keynote d’Apple nous permettra d’y voir plus clair. En tout cas, cela devrait offrir un bon boost de performances à la tablette abordable de la firme américaine.

