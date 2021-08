Epic Games Store : les jeux gratuits jusqu’au 26 août 2021

Développé par Playtonic Games, Yooka-Laylee peut être défini comme le successeur spirituel de Banjo-Kazooie. Dans ce jeu d’aventure et de plateforme, vous incarnerez deux protagonistes : Yooka, un caméléon pouvant rouler et attaquer les ennemis, mais aussi Laylee, une chauve-souris pouvant déployer ses ailes afin de faciliter votre exploration. L’histoire est assez simple : un bourdon diabolique du nom de Capital B s’est mis en tête de voler tous les livres du monde. Yooka et Laylee vont ainsi partir récupérer les pages d’un ouvrage magique pour déjouer les plans de l’antagoniste.