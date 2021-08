Turtle Beach dévoile son nouveau casque gaming Recon 200 Gen 2

Turtle Beach réédite son casque de jeu Recon 200, qui sortira prochainement dans sa deuxième génération. Le casque filaire Recon 200 Gen 2 offre un son puissant et amplifié pour les joueurs.

Turtle Beach présente un nouveau casque conçu pour les joueurs

Turtle Beach présente le Recon 200 Gen 2, un casque de jeu multiplateforme pour consoles. C’est la deuxième génération du best-seller Recon 200.

Conçu pour les joueurs, il s’adaptera à toutes les plateformes : les PlayStation 4 et 5, les Xbox Series S et X et la Nintendo Switch. Bien sûr, il est également compatible avec un PC : le casque se connecte via une prise 3,5 mm. En plus des couleurs standard noir et blanc, Turtle Beach propose une nouvelle couleur, le midnight blue.

Successeur du Recon 200, le Gen 2 est disponible au même prix tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que le retour audio du microphone et le système breveté ProSpecs™, rendant le port des lunettes plus confortable.

Le Recon 200 Gen 2 vous assurera des heures de jeu sans inconfort, avec ses coussinets en mousse à mémoire de forme sont plus moelleux et son nouvel arceau assurant une durabilité prolongée.

Doté d’une batterie de 12 heures et de puissants haut-parleurs 40 mm offrant une scène sonore amplifiée, on retrouve également des fonctionnalités telles que Bass Boost. Si ces 12 heures ne sont pas assez longues, le Recon 200 Gen 2 est conçu pour continuer sans alimentation en mode passif. Le retour de micro variable permet au joueur de s’entendre et d’ajuster sa voix pour éviter de crier.

Recon 200 Gen 2 : le casque abordable par excellence ?

La charge est effectuée via un connecteur USB de type C. Le casque dispose de commandes qui vous permettent d’ajuster le niveau de volume, entre autres. Le Recon 200 Gen 2 est équipé d’un micro ultrasensible qui se coupe d’un simple geste : il vous suffira de le relever.

Les joueurs vont ressentir le nouveau confort proposé avec le Recon 200 Gen 2 grâce aux coussinets en mousse à mémoire de forme et à la technologie ProSpecs™ qui permet aux lunettes de ne pas peser sur les tempes. Ainsi, les oreilles des joueurs resteront au frais. Enfin, l’arceau amélioré du Gen 2 renforce à la fois le style et la durabilité du casque tout en le gardant léger et flexible.

« Pour seulement 59,99 €, les joueurs ne peuvent trouver un autre casque capable de concurrencer les performances sonores et les fonctionnalités du Recon 200 Gen 2 », selon Juergen Stark, président de Turtle Beach Corporation. « Il y avait déjà tant de choses que les joueurs appréciaient dans le Recon 200 original, et le Gen 2 va encore plus loin. Porté par une conception modernisée et de nouvelles fonctionnalités, il est disponible au même prix qui rendait déjà la première version si attractive. La combinaison de ses performances audio, de son confort d’utilisation et de sa compatibilité multiplateforme font du Gen 2 un immanquable pour tout joueur à la recherche d’un nouveau casque abordable. »

Vous pouvez d’ores et déjà précommander le Recon 200 Gen 2 dans ses trois coloris, au prix abordable de 59,95 €. Les précommandes se font sur le site de Turtle Beach et le casque sortira le 19 septembre.



Encore un peu de temps ? Découvrez notre test du Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 !