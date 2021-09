Microsoft annonce une conférence pour ses nouveaux produits Surface

Il fallait s’y attendre. Maintenant que la date de sortie de Windows 11 a été officialisée en début de semaine, Microsoft a annoncé une nouvelle conférence Surface pour présenter ses premiers produits embarquant directement son nouveau système d’exploitation. Outre des ordinateurs, une petite surprise pourrait aussi ponctuer cet évènement, la deuxième génération de smartphone à double écran de la firme américaine : la Surface Duo 2.

De nouvelles Surface compatibles avec Windows 11 en approche

La fin d’année ne va pas uniquement être rythmée par les annonces et le lancement de nouveaux produits Apple. Microsoft aussi compte tirer son épingle du jeu avec l’arrivée de Windows 11 en octobre, mais aussi en annonçant de nouveaux produits Surface à la fin du mois.

La firme américaine vient en effet de dévoiler une conférence pour le mercredi 22 septembre 17 heures. Concernant le sujet de cette conférence, l’image partageait par la firme sur Twitter nous laisse entrevoir une tablette Surface avec son pied amovible ainsi que son clavier. Petit fait à noter, le produit semble beaucoup plus fin que les générations précédentes.

Plusieurs produits devraient ainsi être annoncés au niveau des ordinateurs. Si on prend en compte les dernières rumeurs, une troisième génération de Surface Go serait de la partie, un ordinateur portable Surface Book 4 avec un nouveau design et plus de puissance ou encore une nouvelle Surface Pro.

Le clou du spectacle semble tout de même être l’arrivée d’une toute nouvelle version du smartphone à double écran de Microsoft : la Surface Duo 2. Des informations à son propos ont d’ailleurs fuité durant l’été. Parmi les améliorations apportées par rapport à la génération précédente, le smartphone profiterait de plus de puissance, mais aussi d’un meilleur appareil photo. On espère aussi que les écrans profiteront de moins de bordures…

Durant les prochaines semaines, plusieurs fuites d’informations nous permettront très probablement d’en apprendre un peu plus sur chacun des produits prévus par Microsoft pour cette conférence.