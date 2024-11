Test – Motorola Razr 50 Ultra : Un nouveau pliant réussi ?

Toutes les marques tentent d’innover sur ce segment relativement nouveau dans le monde des smartphones avec écran pliant. Motorola ne souhaite plus être à la traîne et nous présente en cette fin d’année le Motorola Razr 50 Ultra. Un smartphone pliant à la pointe de la technologie qui essaie d’améliorer certains points souvent défaillant de ce type de smartphone. Est-ce que la marque américaine a réussi son pari ? Éléments de réponses tout au long de cet article.

Unboxing

Ce Motorola Razr 50 Ultra est vendu avec une protection d’écran pré-installée. Attention, cette dernière n’est à surtout pas enlever. En effet, elle est spécifique aux écrans pliants et ne doit pas être changé par des protections lambdas. Nous avons ensuite une coque de protection, de couleur violette, ainsi qu’un tour de cou pouvant s’accrocher à cette dernière. Il vous sera donc possible de porter votre smartphone en bandoulière.

Design et écrans

Le Razr 50 Ultra ne redéfinie pas les codes du smartphone pliant, avec un design similaire à son prédécesseur. Malgré ça, tout est exécuté avec maîtrise et aucun faux pas n’est à noter. Avec des dimensions de 73,99 mm de large, 171,42 mm de hauteur (88,09 lorsqu’il est fermé) et 7,09 mm d’épaisseur, il est légèrement plus grand qu’un smartphone classique, mais conserve une prise en main agréable. Avec 189 grammes sur la balance, il est étonnamment léger malgré les deux écrans et la présence d’une charnière. À l’arrière, nous retrouvons donc le second écran tandis que l’autre moitié accueille un cuir végan très agréable au toucher. Important à noter, le smartphone est enfin résistant à l’eau grâce à une certification IPX8. Pour le moment, la résistance à la poussière n’est quant à elle toujours pas au menu.

Écran pliant oblige, le Motorola Razr 50 Ultra dispose de deux écrans. Au-delà de l’effet waouh, le second écran n’est pas complètement gadget. En effet, il permet, s’il est bien pensé, d’éviter de trop ouvrir le smartphone est donc de réduire la consommation de batterie et d’augmenter la durée de vie des charnières. Et ici, nous sommes en présence d’un excellent écran secondaire, disposant d’une diagonale de 4,0″ pour une résolution de 1 272 x 1 080 pixels et utilisant la technologie pOLED. Il couvre la quasi-totalité de la surface extérieure lui étant réservé, et son utilisation est au final loin d’être gadget. L’écran principal est doté d’une diagonale de 6.9″ pour une résolution FHD+ (2 640 x 1 080 pixels), toujours en pOLED. À noter que les deux proposent un taux de rafraichissement de 165 Hz, de quoi assurer une utilisation ultra-fluide, dans tous les usages.

Performances et autonomie

Disponible sous Android 14, le Motorola Razr 50 Ultra dispose d’un processeur Snapdragon 8s de 3ᵉ génération. Il est accompagné de pas moins de 12 Go de RAM en LPDDR5X, la dernière norme actuelle. Côté stockage, comptez une seule option en 512 Go en UFS 4.0. Le tout réuni nous donne un smartphone bien équilibré, fluide peu importe l’écran utilisé et absent de tous ralentissements. Il est cependant un peu en deçà d’un smartphone avec une configuration équivalente, sûrement en cause le fait qu’il doive gérer plusieurs écrans. L’utilisation de ce processeur de dernière génération permet l’utilisation d’intelligence artificielle de manière assez optimisée. Malgré un Antutu Benchmark peu convaincant, à l’utilisation rien n’est à faire remarquer. Tous les jeux du moment tourneront sans aucun soucis.

Il dispose d’une batterie avec une capacité de 4 000 mAh. Une capacité plutôt intéressante qui permet à ce Razr 50 Ultra d’offrir une autonomie dépassant assez facilement la journée. Comptez environ deux jours si vous utilisez régulièrement l’écran secondaire. Le smartphone dispose d’une charge TurboPower de 45 W et est fourni avec un chargeur 68 W. Il est également compatible avec la charge sans fil 15 W ainsi que de la charge inversée 5 W.

Appareil photo

Qui dit smartphone pliant dit bien souvent présence de seulement deux capteurs. Ici, Motorola a choisi de sacrifier le capteur ultra grand-angle. Nous retrouvons donc le capteur principal disposant de 50 MP ouvrant à f/1.7 ainsi qu’un capteur secondaire de 50 MP faisant office de téléobjectif. Il permettra un zoom x2 avec une ouverture à f/2.2. Côté vidéo, le Razr 50 Ultra est aussi plutôt bien doté avec des possibilités de captation vidéo allant jusqu’à la 4K UHD 60 images par secondes (30 fps avec de l’HDR10+).

Le smartphone offre donc des clichés de plutôt bonne facture. De jour, les couleurs sont fidèles à la réalité avec un grain et des contrastes de bonnes qualités. La nuit, forcément, les détails sont légèrement en baisse, mais la qualité au global reste très correcte. Ce smartphone pliant sera un bon allié pour vos soirées, voyages ou autre avec une qualité photo très bonne.

Conclusion

Ce Razr 50 Ultra arrive petit à petit à donner un réel intérêt à l’utilisation d’un smartphone pliant. Avec un gros travail sur l’autonomie, sur l’ergonomie ou encore sur la photo, Motorola gomme les défauts des anciennes générations. L’écran secondaire est réellement intéressant avec un usage complet, qui permettra de complètement se passer de l’écran principal dans de nombreux cas. La photo est également plus que correct et commence à venir titiller des smartphones classiques. Côté prix, comptez aujourd’hui 1087€ sur Amazon. Un prix légèrement au-dessus de la concurrence, mais qui peut s’expliquer par tous les points cités plus haut.

