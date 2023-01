Lenovo présente des PC portables modulaires uniques au monde – CES 2023

Lors du CES 2023, Lenovo a dévoilé des ordinateurs portables sans précédent. Par leur concept, les Yoga Book 9i et le ThinkBook Plus Twist sont des machines qui n’ont aucun concurrent sur le marché.

Lenovo Yoga Book 9i : un PC portable modulaire à deux écrans

Le premier PC portable à deux écrans au mode vient d’être dévoilé par Lenovo au CES 2023 de Las Vegas. Et le deuxième écran n’est pas un écran secondaire. Ce PC portable possède deux écrans OLED HDR de 13,3 pouces au format 16:10. Reliés par une charnière capable de pivoter à 360 degrés, il peut être positionné dans toutes les configurations possibles, comme on peut le découvrir sur les images.

Des écrans tactiles que l’on peut utiliser avec le stylet Smart Pen de Lenovo, mais aussi accompagnés d’un clavier Bluetooth séparé, qui permettra de profiter des deux écrans positionnés côte à côte à la verticale, ou l’un sur l’autre à l’horizontale, pour un maximum de productivité.

Cet ordonnateur portable hors du commun fonctionne sous Windows 11, qui a été optimisé en collaboration avec Microsoft. Le Yoga Book 9i embarque un processeur Intel Core i7-U15 de treizième génération, couplé à un GPU Intel Iris Xe et à 16 Go de mémoire vive en LPDDR5X. Pour la connectivité, il embarque trois ports USB-C Thunderbolt 4 et prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

Malgré ses deux écrans, le Lenovo Yoga Book 9i pèse 1,38 kg et mesure 15,95 mm d’épaisseur. Sa batterie de 80 Wh qui permettrait d’atteindre 10 heures en lecture vidéo avec les deux écrans allumés, ou 14 heures avec un seul écran. Le Yoga Book 9i arrivera en juillet prochain à partir de 2 299€.

ThinkBook Plus Twist : un écran OLED et un écran e-Ink

Autre concept surprenant dévoilé par Lenovo au CES 2023, un autre PC portable avec deux écrans tactiles. Cependant, les deux écrans ne sont pas identiques : l’un est une dalle OLED de 13,3 pouces et d’une définition de 2,8K tandis que l’autre est un écran e-Ink de 12 pouces, la même technologie que l’on retrouve sur les liseuses.

En pratique, l’écran du ThinkBook Plus est capable de pivoter pour laisser place à l’écran e-Ink, davantage destiné à prendre des notes, lire, dessiner sans se fatiguer les yeux. Coté hardware, il embarquera un processeur Intel Core de 13e génération, 16 Go de RAM LPDDR5X.

Le ThinkBook Plus Twist sera disponible aux États-Unis à partir du mois de juin 2023 pour la somme de 1699 dollars. La marque ne précise pas si l’Europe sera concernée par ce lancement.

