Lenovo annonce plusieurs PC portables IdeaPad prévus pour 2023

Après les Tab P11 et P11 Pro, ChromeBook IdeaPad 5i et ThinkBook 16p Gen 3, Lenovo revient en 2023avec de nouveaux PC portables IdeaPad, mais aussi d’autres versions de son modèle pliable ThinkPad X1.

Pour commencer, nous apprenons l’arrivée du Lenovo IdeaPad Pro 5i en avril 2023 et IdeaPad 5 Pro en juillet au prix de 999 euros en 14 pouces et 1 399 euros en 16 pouces. Le premier modèle profite des derniers processeurs Intel Core (Raptor Lake-H Core i5 et i7), contre des puces AMD (Ryzen 5 et 7) pour le second.

Concernant l’affichage, Lenovo dévoile que les versions avec écran 16 pouces proposent une résolution QHD+ et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. Ils ont aussi droit à un stockage SSD extensible SSD et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 (ou RTX 3050 pour l’IdeaPad Pro 5). Par rapport aux générations précédentes, le pavé tactile est 25 % plus grand ; et des ports USB 4.0 et Thunderbolt 4.0 sont annoncés pour des transferts plus rapides.

De nouveaux ordinateurs portables de la gamme Slim sont aussi annoncés : les IdeaPad Slim 5, disponibles en mai 2023 à 649 euros (14 pouces) et 699 euros (16 pouces) ; et le modèle 5i, commercialisé en juillet 2023 au prix de 699 euros (14 pouces) et 749 euros (16 pouces). À l’intérieur, nous retrouvons les derniers processeurs AMD Ryzen 7, 5 et 3.

Cette gamme d’ultra-portables profite d’écrans OLED : en 14 pouces avec une résolution allant jusqu’à 2,2K, contre 2,7K pour le 16 pouces. Ces derniers ont aussi droit à un AAR à 90 % et un DCI-P3 à 100 % afin de proposer « des couleurs ultra vives et une expérience visuelle exceptionnelle ». Trois coloris sont annoncés : violet, gris et bleu.

Pour finir sur la gamme IdeaPad, Lenovo annonce le ChromeBook IdeaPad Flex 3i. Proposé à partir de 399 € dès le mois de juin 2023, ce modèle s’équipe d’un écran Full HD de 12 pouces ; une webcam HD ; le dernier processeur Intel de la série N (Celeron) ; une connectivité Wi-Fi 6E ; ou encore un écran rétroéclairé incliné à 15 degrés pour offrir « une position de frappe plus ergonomique ».

Lenovo a aussi dévoilé les ordinateurs pliables ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (1 599 euros) et X1 Yoga Gen 8 (1 799 euros). Ils sont équipés des derniers processeurs Intel Core i7 avec la technologie vPro ; jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5 ; ou encore Windows 11.

