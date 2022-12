WhatsApp permet de récupérer les messages supprimés par inadvertance

WhatsApp vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle fonctionnalité nommée « Suppression accidentelle ». Grâce à cette dernière, les utilisateurs de l’application peuvent récupérer des messages supprimés. Plus précisément, elle permet d’annuler l’option « Supprimer pour moi ». Une bonne nouvelle dans le cas où vous envisagiez de supprimer un message pour tous les destinataires.

Outre de nouvelles fonctionnalités, Meta cherche à améliorer celles déjà existantes afin de répondre à certaines problématiques. À travers une nouvelle mise à jour iOS et Android, WhatsApp propose ainsi de mettre fin aux suppressions accidentelles de messages en permettant tout simplement de les annuler.

Pour des raisons diverses et variées, il nous arrive que nous supprimions des messages sur WhatsApp. Pour rappel, deux options sont disponibles sur la messagerie : « Supprimer pour tous » et « Supprimer pour moi ». Alors que la première résout tout problème en faisant disparaitre ledit message chez tous les interlocuteurs, la seconde laisse dans le doute.

En effet, il se peut que vous ayez supprimé un message par inadvertance, mais uniquement pour vous, alors que vous souhaitiez que tous les destinataires ne le voient plus. WhatsApp affiche désormais un encart noir avec écrit « Supprimer pour moi » et le bouton « Annuler ». Affiché pendant cinq secondes, il permet tout simplement de réparer son erreur dans le cas où vous souhaitiez ne plus supprimer votre message pour vous ou le « Supprimer pour tous ».

Pour rappel, WhatsApp a récemment annoncé de beaux changements pour les appels vidéo. En effet, la plateforme permet maintenant de contacter 32 interlocuteurs simultanément, contre huit auparavant. Au passage, il est possible de mettre en sourdine ou envoyer un message privé en cliquant longuement sur un interlocuteur. Derniers points intéressants : la possibilité de partager un lien afin que vos proches ou collègues rejoignent rapidement la discussion ; ainsi que des ondes colorées et animées permettant d’afficher clairement qui parle.

