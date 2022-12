WhatsApp : la messagerie privée profite maintenant d’avatars

Envie de partager des émojis et stickers à votre image ? Meta vient de répondre à cela en introduisant les avatars dans WhatsApp. Il est ainsi possible de créer son propre avatar et l’utiliser en photo de profil ou en message. À noter, plus d’une trentaine de stickers sont disponibles afin de représenter différentes émotions et actions.

À travers une vidéo promotionnelle, mais aussi un billet de blog, le groupe Meta est venu annoncer l’arrivée des Avatars : « une nouvelle façon de vous exprimer de façon personnalisée sur WhatsApp ».

Dans les détails, la plateforme de messagerie privée déclare que les avatars sont « une version numérique de vous-même ». Nous apprenons ainsi que les utilisateurs WhatsApp peuvent créer des milliards de combinaisons de coupes de cheveux, de traits du visage et de tenues.

Concernant l’utilisation de cette nouveauté, les avatars peuvent être définis comme photo et profil ou dans des messages. Au total, 36 stickers avatar avec différentes émotions et actions sont disponibles. En quelques mots, WhatsApp souligne ainsi que cette nouveauté permettra de dire à vos proches « ce que vous ressentez de façon rapide et amusante en leur envoyant un avatar » et « de vous représenter sans utiliser votre photo ».

Au passage, WhatsApp annonce que les avatars vont évoluer dans le temps. La plateforme souhaite en effet améliorer « la luminosité, les ombres, la texture des cheveux et d’autres caractéristiques » afin de rendre les rendre plus réalistes. Pour information, la messagerie pourrait aussi apporter un autre changement à l’avenir : le passage d’appel vidéo avec son avatar.

À noter, cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement. Pour voir si cette dernière est disponible sur votre compte, il suffit d’accéder aux paramètres de l’application et regarder si la mention Avatar est présente sous votre image de profil.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article WhatsApp : 20 millions de numéros français volés à cause d’un piratage massif !