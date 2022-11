WhatsApp : 20 millions de numéros français volés à cause d’un piratage massif

Mauvaise nouvelle, le groupe Meta (ex-Facebook) a été victime d’une faille de sécurité majeure. Résultat : une base de données recensant 487 millions de numéros de téléphone d’utilisateurs de WhatsApp a été mise en vente sur le dark web durant le mois de novembre 2022. D’ailleurs, 20 millions de numéros français sont concernés.

Cette situation pourrait ainsi mener à davantage de campagnes de phishing par SMS. Découvrez dans notre article comment savoir si vous êtes concerné par cette fuite d’informations.

Le 16 novembre 2022, un hackeur est venu commercialiser sur un forum du dark une base de données composée de 487 millions de numéros de téléphone provenant d’utilisateurs WhatsApp. Dans les détails, les pays les plus concernés sont les suivants : Égypte (45 millions de numéros volés) ; Italie (35 millions) ; États-Unis (32 millions) ; Arabie saoudite (29 millions) ; et la France (20 millions).

À titre d’information, cette base de données contient bel et bien de vrais numéros. Le média CyberNews a en effet eu accès à 1 097 numéros auprès du pirate et confirmé la véracité de ces derniers. Pour les utilisateurs concernés par cette fuite d’informations, plusieurs conséquences peuvent en découler, dont des campagnes de spams et phishing par SMS afin de dérober des informations personnelles. Le service de messagerie n’a pour le moment pas commenté la situation.

Pour savoir si votre numéro est présent dans la base de données mise en vente, il suffit tout simplement de se rendre sur le site Have I Been Pwned ; rentrer son numéro sans le premier chiffre (le 0) et avec juste devant « +33 ». Dans le cas du numéro 0123456789, il faudra inscrire +33123456789 par exemple. Ensuite, appuyez sur le bouton « pwned? ». Juste en dessous, un message vous dira directement si votre numéro est recensé par ce piratage avec la mention « Oh no – pwned! », ou non avec « Good news — no pwnage found! ».

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : WhatsApp facilite l’envoi de messages à soi-même !