WhatsApp facilite l’envoi de messages à soi-même

Qu’ils soient textuels, vocaux ou même visuels, les messages ne sont pas uniquement réservés à nos proches. En effet, il est courant de s’en envoyer à soi-même pour ne pas oublier des choses importantes (ou pas…). Bonne nouvelle si vous y êtes habitué, l’application de messagerie WhatsApp vient de faciliter cette pratique.

Après avoir lancé les Communautés en début de mois, WhatsApp vient directement parler à l’utilisateur avec une nouvelle fonctionnalité. Nommée « Message Yourself », soit littéralement « Message à soi-même », cette nouveauté permet aux utilisateurs de s’envoyer des messages à n’importe quel moment de la journée.

Grâce à cette dernière, la messagerie permet à chaque personne de se rappeler diverses choses tout au long de la journée : un rappel, une liste de course, un fichier, une note, un rendez-vous, un lien… Il est aussi possible de s’envoyer des messages vocaux pour mieux se comprendre. Vous l’aurez compris, l’objectif de WhatsApp est d’offrir aux utilisateurs un espace où leurs informations sont rapidement et facilement accessibles.

Pour être très bref, cette nouvelle fonctionnalité introduite sur WhatsApp se matérialise par l’ajout d’un nouveau contact (vous) en haut de votre liste de contact. En appuyant dessus, vous pouvez accéder à un écran de discussion. Il est ainsi possible de s’envoyer des messages à soi-même. Afin de faciliter l’accès à cet espace, vous pouvez épingler la conversation en haut de votre liste de chats sur la page d’accueil. Cela peut être très utile dans le cas où vous parlez avec beaucoup de monde.

À noter, la nouveauté « Message Yourself » est pour le moment en cours de déploiement. Il se pourrait donc qu’elle ne soit pas encore disponible pour vous. Cette dernière devrait être complètement déployée dans les semaines à venir sur iPhone et smartphones Android, d’après WhatsApp.