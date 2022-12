Lenovo Tab M9 : une nouvelle tablette abordable annoncée avant le CES 2023

Avant le CES 2023, Lenovo est venu partager moult nouveautés à venir dès l’année prochaine. La marque vient d’ailleurs d’annoncer une nouvelle tablette Android abordable : la Tab M9. Proposée à seulement 149 euros, elle promet d’être l’allier idéal pour le streaming de contenu vidéo avec sa certification Netflix HD ou encore la prise en charge du Dolby Atmos.

Alors que le CES est le moment idéal pour présenter des nouveautés, Lenovo a décidé de déjà annoncer sa « nouvelle génération d’appareils grand public associant performance, polyvalence et praticité » arrivant en 2023.

Outre une multitude de PC portables IdeaPad, nous retrouvons une seule et unique tablette présentée par la marque : la Lenovo Tab M9. Avec 350 g et 7,99 mm d’épaisseur, ce nouveau produit s’équipe tout d’abord d’un écran HD de 9 pouces. Ce dernier est d’ailleurs encadré par un châssis en métal bicolore élégant. D’ailleurs, trois coloris sont disponibles : un bleu et un gris.

Pour une expérience multimédia optimale, sachez que nous retrouvons une certification Netflix HD ainsi que deux haut-parleurs stéréo prenant en charge l’expérience audio spatiale Dolby Atmos. La Lenovo Tab M9 s’arme ensuite d’un processeur MediaTek Helio G80 Octa-Core, parfait pour les tâches classiques (navigation web, réseaux sociaux, streaming…) ; 3 ou 4 Go de RAM ; ainsi que 64 ou 128 Go de stockage interne.

Tournant sous Android 12, la Lenovo Tab M9 propose une autonomie de 13 heures d’après la marque. Au passage, nous apprenons que la tablette propose un mode lecture immersif, pour simuler « la couleur des pages d’un vrai livre » ; ainsi qu’une fonction de déverrouillage du visage avec la caméra selfie. Pour protéger l’appareil, deux solutions sont annoncées : une coque transparente avec béquille ; et un étui folio5 avec béquille et rabat pour protéger l’écran.

La tablette Lenovo Tab M9 sera disponible durant le deuxième trimestre 2023 pour un prix de 149,99 euros.