Les 3 meilleurs jeux vidéo de voiture pour Noël 2022

L’année se termine, Noël approche à grands pas et vous cherchez un jeu vidéo pour offrir ou vous faire plaisir. Respirez et détendez-vous, nous avons déniché pour vous les trois meilleurs jeux vidéo de course pour un Noël 2022 sur les chapeaux de roues.

Need For Speed Unbound, notre coup de cœur jeux vidéo de voiture

Need For Speed est une série de légendes née il y a 28 ans. Elle a passé les époques avec plus ou moins de succès. En 2022, nous avons droit à une très belle cuvée avec un open-world automobile gigantesque, 143 licences de marque pour un garage gigantesque. Nous avons droit à une très belle 3D, une météo dynamique, des effets de lumière léchée. Ajoutez les personnages en cell-shading et quelques effets du même type ailleurs comme les pots d’échappement ou lors de percussions de carrosseries.

Ce qui lui donne un cachet unique et sur Next-Gen nous en avons pour notre argent. Le mode solo est un bon entraînement, mais c’est le jeu en ligne qui vous fera cumuler les heures. Les effets de vitesses sont réussis, nous avons des courses intenses, trépidantes. Attention à la nitro qu’il faut vraiment utiliser à bon escient. Faites attention aux flics qui seront toujours là pour gâcher la fête. Un excellent titre d’arcade qui offre en plus beaucoup de personnalisation.

WRC Generations

Nous avons ici un très bel opus pour commencer par des graphismes encore améliorés. Nous avons des véhicules parfaitement restitués, jusqu’à la moindre bosse après un choc. Les décors sont à mourir, de véritables petits bijoux visuels, surtout si vous ajoutez les effets lumineux. De plus, ajoutez la météo et alors nous sommes en pleine immersion dans un Rally.

Avec un bonus pour ceux qui jouent sur PS5, la manette resitue des effets de vibrations d’une rare subtilité. Le contenu est gargantuesque avec 150 spéciales dans 22 pays, plus de 80 véhicules dont des motorisations hybrides pour le WRC. Il offre de nombreux modes : multi-ligue et clubs quotidiens et hebdomadaires. Il y en a à foison, ce qui vous permet de multiplier les heures de jeux en solo, en ligne. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes aficionados de Rally, vous allez le saigner et facilement l’amortir.

F1 22

Prêt à faire chauffer le bitume ? F1 22 nous propose 22 circuits, qui intègrent les dernières modifications comme celui d’Espagne ou d’Australie. Nous avons même le tracé inédit de Miami, alors que le ceux du Qatar et du Portugal ont disparus. Nous avons également droit aux 20 pilotes qui concourent pour le Championnat du monde, avec une belle modélisation des sportifs. Idem avec les pilotes historiques comme Prost, Senna ou Villeneuve.

Les graphismes sont très soignés, il manque encore le petit truc qui les rendrait à tomber. Toutefois, cela reste propre et très détaillé. Nous avons droit à une physique très réaliste et qui intègre les nouvelles règles de la FIA sur les pneumatiques. Petit regret, cela manque tout de même de collisions… Les modes de jeux sont nombreux et si le solo est surtout un gros entraînement n’ayant pas de scénarisation. Ce sera en ligne que vous alignerez les heures. Nous sommes face à un bon titre, qui a le bon goût d’être réaliste et d’être pensé pour séduire autant les néophytes que les accrocs. Cela tombe bien, car le public de la F1 change, rajeuni et ils ont droit à un bon jeu de F1 par Toutatis. Dernier détail, sur PC, vous avez droit à un mode VR qui claque vraiment bien !