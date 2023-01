Lenovo met à jour ses PC gaming surpuissants Legion Pro – CES 2023

Lors du CES 2023, Lenovo a mis à jour sa série Legion Pro. En effet, les PC portables gamer 16 pouces haut de gamme les plus puissants du fabricant reviennent avec des processeurs toute dernière génération et des fonctions avancées en intelligence artificielle.

Lenovo Legion Pro 7 et Legion Pro 7i : puissance ultime

Lenovo a présenté les Legion Pro 7 et Legion Pro 5, ses ordinateurs les plus puissants en ce qui concerne les performances en jeu. En plus d’une mise à jour côté hardware, le constructeur introduit sur ces machines la puce Lenovo LA AI, première puce d’IA à être intégrée à un ordinateur portable de jeu. Cette intelligence artificielle viendra adapter automatiquement les performances du processeur et de la carte graphique en fonction des usages.

Les Lenovo Legion Pro 7 proposeront des processeurs AMD Ryzen 7000 jusqu’au Ryzen 9 7945HX, tandis que les Legion Pro 7i seront équipés de processeurs Intel de 13ème génération, à savoir les Core i9-13900HX, Core i7-13700HX ou Core i7-13500HX. Ces CPU seront couplés à ce qui se fait de mieux sur le marché. Pour la carte graphique, le choix est possible entre les NVIDIA GeForce RTX 4090 16 Go GDDR6 (175W), GeForce RTX 4080 12 Go GDDR6 (175W) ou GeForce RTX 4070 8 Go GDDR6 (140W). Le tout est associé à 32 Go DDR5 et jusqu’à 2 To de stockage SSD M.2 PCIe.

Les PC portables proposent un écran IPS 16 pouces QHD+ de 240 Hz avec une luminosité maximale de 500 nits et un temps de réponse de 3 ms. Pour le reste, il faut compter sur une machine épaisse de 25,9 mm pour 2,8 kg, des connectiques RJ45 et HDMI 2.1, un chargeur 330 W.

Le Legion 7i Pro sera proposé à partir de 2 499 euros en France en févier 2023, tandis que Legion 7 Pro sera lancé en avril, à partir de 2 699 euros.

Legion Pro 5 et Legion Pro 5i : le best-seller revient en 2023

Les Lenovo Legion Pro 5 et 5i sont assez similaires aux Legion 7, en moins radical. Également orientés gaming, ils pourront répondre aux besoins des personnes ayant besoin de grosses performances, par exemple pour de la 3D ou du montage vidéo. Les performances sont (un tout petit peu) revues à la baisse par rapport aux Legion 7, mais offrent un plus grand choix, notamment aux niveaux des processeurs.

Le Legion 5 peut ainsi s’équiper d’un Core i7-13500HX, i7-13700HX ou i9-13900HX, couplé au choix à une RTX 3050 (95 W), RTX 4050 (140 W), RTX 4060 (140 W) ou RTX 4070 (140 W). Le modèle AMD conserve les mêmes cartes graphiques et laissent le choix entre un Ryzen 5 7645HX, un Ryzen 7 7745HX et un Ryzen 9 7845HX.

L’écran offre aussi plusieurs choix sur la dalle IPS de 16 pouces, QHD+, 16:10 qui sera déclinée en deux variantes : 240 Hz et 500 nits ou 165 Hz et 300 nits. En version Intel, l’appareil arrivera en France en mars prochain à partir de 1 899 euros, tandis que la version AMD sortira au même prix en avril 2023.

