Acer dévoile le nouveau visage de la gamme Nitro – CES 2023

Le CES est l’un des rendez-vous incontournables pour les marques high tech. Acer ne déroge donc pas à la règle en profitant de cette édition 2023 pour présenter de nombreuses nouveautés. Nous allons ici vous parler des nouveautés de la gamme Nitro, les ordinateurs portables destinés principalement à un usage gaming.

Processeurs Intel Core 13 ème génération

Ce sont deux nouveaux modèles qui sont présentés au salon, le Nitro 16 ainsi que le Nitro 17. Ils intègrent tous deux les dernières générations de processeur Intel : Raptor Lake. C’est d’ailleurs une nouveauté dans le monde du pc portable, les processeurs 13e génération étant très récent. Pour ce qui est de la mémoire vive, vous pourrez avoir jusqu’à 32Go, en DDR5 bien entendu. Pour ce qui est du stockage, le maximum sera de 2To en M2 PCIe Gen4. Ce dernier offrira de très bonnes performances, que ce soit en jeu ou ailleurs. Les Acer Nitro 16 et Nitro 17 embarquent également un clavier RGB et pourront compter sur deux ventilateurs et quatre sorties pour évacuer l’air chaud et ainsi maintenant au frais les différents composants.

Nitro 16

NVIDIA GeForce RTX série 4000

Vous l’aurez compris, entre les deux modèles, la principale différence est au niveau de la taille d’écran. En dehors de la taille, vous aurez le choix entre une dalle FHD avec un taux de rafraîchissement de 144 ou 165Hz. Finalement, il sera possible également d’avoir une dalle QHD avec un taux de rafraîchissement de 165Hz. La partie graphique sera gérée par une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ série 4000. Les processeurs Intel intégrant aussi une puce graphique, il sera possible de switch entre l’une et l’autre très facilement pour économiser la batterie au besoin. La présence d’une carte graphique permettra de profiter des toutes dernières technologies comme le RTX ou encore le DLSS 3.

Nitro 17

Ces deux ordinateurs Acer Nitro 16 et Nitro 17 seront disponible courant du mois de Mai. Le premier modèle sera vendu à partir de 1499€ tandis que le second sera vendu à partir de 1599€. Des tarifs plutôt corrects pour des ordinateurs premium et bien fourni en termes de spécifications techniques.