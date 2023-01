Lenovo dévoile les tablettes Smart Paper et Tab Extreme – CES 2023

Lenovo a profité du CES 2023 pour présenter de nombreuses nouveautés. Nous nous intéressons ici aux deux tablettes, la Tab Extreme et la Smart Paper, une tablette avec écran e-Ink.

Smart Paper : une tablette idéale pour la lecture et la prise de notes

Lenovo a annoncé au CES 2023 une tablette d’un nouveau genre, qui commence à se développer. La Smart Paper embarque en effet un écran e-Ink, la même technologie utilisée pour les liseuses. Cette tablette vise à reproduire au mieux la sensation du papier granuleux, pour une meilleure sensation d’écriture. La technologie d’écran permet de protéger les yeux sans les

Elle embarque un écran de 10,3 pouces avec une définition de 1872 x 1404 pixels, réglable automatiquement sur 24 niveaux de luminosité, et sur 24 niveaux de température de couleur. La tablette est livrée avec son stylet pour écrire et dessiner avec 23 millisecondes de latence et 4 096 niveaux de sensibilité. Enfin, Lenovo a équipé sa Smart Paper de 50 Go de stockage et de deux micros pour prendre des notes vocales. La tablette pèse 408 grammes avec son châssis tout en aluminium, mais reste fine avec une épaisseur de 5,5 mm. La Lenovo Smart Paper sera lancée en mars 2023 au prix de 499 € en Europe.

Lenovo Tab Extreme : une tablette premium avec un écran de 14,5 pouces

Dans le même temps, l’entreprise chinoise a dévoilé une tablette qui porte bien son nom : la Tab Extreme. Avec son format géant et ses performances à la pointe de la technologie, elle vient concurrencer les meilleurs sur le marché, comme Samsung et sa S8 Ultra.

La tablette est équipée d’une dalle OLED 3000 x 1876 pixels, offrant un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une compatibilité avec les standards Dolby Vision et HDR10+. Elle s’accompagne du stylet Precision Pen 3 (inclus dans la boîte). Ses performances sont assurées par une puce Dimensity 9000 de MediaTek, elle embarque 12 Go de RAM associés à un stockage interne de 256 Go et 8 haut-parleurs JBL haute performance. En option, il sera possible d’acheter un Extreme Keyboard, pour utiliser la Tab Extreme comme un ordinateur portable.

La Lenovo Tab Extreme sera proposée à partir de 1199€ et devrait être disponible à partir du mois de mars 2023.

