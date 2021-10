Xiaomi TV Q1E : un nouveau téléviseur QLED 55″ abordable

Xiaomi vient de dévoiler un nouveau modèle de téléviseur, le Xiaomi TV Q1E. Après le Xiaomi Mi TV Q1, le fabricant enrichit sa gamme en France avec un nouveau produit bien plus accessible.

Xiaomi lève le voile sur un nouveau téléviseur

Lors de la présentation officielle des nouveaux smartphones Xiaomi 11T et 11T Pro en France, Xiaomi en a profité pour présenter une nouvelle télévision QLED de 55 pouces.

Il semble que Xiaomi se lance véritablement sur le marché des téléviseurs intelligents. Depuis le d »but de l’année, la firme a en effet annoncé de nombreux téléviseurs, toutes gammes de prix confondues.

Nous parlons ici d’une Smart TV qui disposera de la technologie QLED, la petite sœur de la Q1 présentée il y a peu.

Ce téléviseur arrive sur le marché européen et encore une fois, c’est une excellente option si vous cherchez un téléviseur premium à un prix modéré.

TV Q1E : une dalle QLED de 55 pouces compatible HDR

Concernant le design du Xiaomi Mi TV Q1E, il convient de noter que le la firme a fait beaucoup d’efforts pour proposer une smart TV avec des finitions impeccables. Ainsi, nous retrouvons un produit avec des finitions en alliage d’aluminium ultra-mince.

En ce qui concerne l’écran du Xiaomi Mi TV Q1E, il est à noter que le constructeur a présenté une seule version 55 pouces et une résolution 4K qui couvre 103% des espaces colorimétriques NTSC et 97% du DCI-P3. Son rapport de contraste de 10 000:1 et sa luminosité maximale de 1 000 nits vous permettent d’utiliser cette Smart TV en plein jour sans problème majeur.

Coté son, le châssis intègre deux haut-parleurs stéréo délivrant une puissance de 30 W (2×15 W) avec une prise en charge du Dolby Audio et DTS HD (système de codage sans perte pour les signaux audio).

Une TV 100% connectée

Ce nouveau téléviseur, qui fonctionne avec Patchwall, l’interface de Xiaomi pour les téléviseurs intelligents basés sur Android TV 10, cache un Chromecast à l’intérieur, vous pouvez donc dupliquer l’écran de votre téléphone pour le regarder sur ce téléviseur.

La télécommande Bluetooth a des boutons dédiés pour Netflix et Amazon Prime Video, mais avec l’aide de l’assistant Google, vous pouvez contrôler le téléviseur avec juste votre voix. Enfin, vous pourrez diffuser le contenu de votre smartphone via Chromecast.

Malheureusement, le taux de rafraîchissement ne montera pas au-delà de 60 Hz. Xiaomi essaie de compenser avec le MEMC, une technique de compensation de mouvement, mais on ne retrouvera pas la fluidité des téléviseurs plus hauts de gamme.

Enfin, concernant le prix de lancement et le prix, vous pouvez d’ores et déjà vous procurer le Xiaomi Mi TV Q1E au prix de 799 euros sur mi.com.

Mais si votre budget n’est pas aussi important, les téléviseurs Mi TV P1 à partir de 299 euros pourraient bien vous plaire !