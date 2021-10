Skype se refait une beauté pour Windows 11

Alors que Windows 11 sortira le 5 octobre prochain et mettra l’accent sur l’outil Teams, Microsoft tient à souligner que son logiciel de communication audio et vidéo Skype n’est pas mort. À cette occasion, l’éditeur dévoile plusieurs nouveautés pour Skype, bientôt âgé de 20 ans.

Une mise à jour dans la continuité de Windows 11

L’interface d’appel (le call stage) est au cœur de la nouvelle interface avec, par défaut, une grille affichant tout le monde, y compris les personnes n’ayant pas de flux vidéo.

Visuellement, ce nouveau Skype se veut plus vivant, avec des fonds de vignettes colorés (personnalisables), des thèmes de conversations, de nouveaux en-têtes, une liste de contacts révisée, un passage de toutes les icônes au « Fluent Design », de nouvelles couleurs pour les avatars non personnalisés…

Les options permettent de s’y montrer soi-même, de changer la taille des vignettes, de n’afficher que les personnes ayant un flux vidéo ou encore de couper les vidéos pour préserver la qualité de la conversation en cas de faible bande passante. L’ensemble du design est nettement modernisé avec un alignement net sur Windows 11.

Microsoft rappelle que Skype n’est pas mort

Le « Meet Now » de Skype vous permet de lancer un appel vidéo avec toute personne qui n’a pas de compte Skype. Le lobby Meet Now a été mis à jour avec moins d’encombrement et une facilité d’utilisation améliorée.

Le nouveau Skype sera décliné sur toutes les plateformes, y compris sur le web avec une prise en charge de tous les navigateurs. Les performances seraient également bien meilleures avec, selon Microsoft, des gains de 30 % sur la version Desktop à… 2 000 % sur l’application Android. Aucune précision n’est cependant donnée.

Toutes les fonctionnalités précédentes sont gardées et Skype en intègre d’autres, dont Office Lens. TwinCam permet aussi d’utiliser son téléphone pour ajouter l’image de la caméra au flux existant sur ordinateur. Les réactions sont plus nombreuses, peuvent être cherchées, classées par catégories et épinglées.

