Skype lance une fonctionnalité de réduction de bruit active

Skype envisagerait d’améliorer l’environnement de sa plateforme de visioconférence. Le logiciel permettant aux internautes de passer des appels téléphoniques ou vidéo gratuits entre utilisateurs d’Internet proposera une nouvelle fonctionnalité. Il s’agit d’une option qui permettrait de réduire activement le bruit lors des appels vidéo. Elle sera disponible sur plusieurs terminaux (PC et Mac) et déployée sur 2 jours.

Skype inaugure une fonctionnalité de réduction de bruit active

Vos conversations vidéo subiront une amélioration notable sur Skype. En effet, l’éditeur d’appels vidéo de Microsoft intègre une nouvelle option permettant de réduire activement les bruits ambiants. Il s’agira surtout d’atténuer, de façon permanente, tout ce qui peut être source de perturbation des échanges entre correspondants par le son sur PC ou Mac. Que ce soit, les clics sur le clavier, les cris et reniflements d’animaux domestiques, des pleures d’enfants ou encore des klaxons de voitures, l’application veillera à ce que cela n’influence par la qualité sonore des appels vidéo émis ou reçus. Grâce aux techniques d’apprentissage automatique, Skype identifiera les sons impromptus et les neutralisera pour vous offrir un environnement plus calme. Les configurations nécessaires doivent se faire parmi les trois niveaux de réduction de bruit ambiant disponibles dans les réglages audio et vidéo.

Un plaisir désormais plus prolongé

La version de Skype en cours de déploiement devrait apporter de meilleures conditions d’écoute lors des appels vidéo. En effet, la mise à jour 8.67.0.96 de l’éditeur de Microsoft permettra aux utilisateurs de prolonger leurs conversations (jusqu’à 760 heures pleines) sans être dérangés. Elle prend en compte plus de dix (10) langues différentes avec un filtrage des voix dissociant celles féminines de celles masculines. Tout en préservant ces intonations vocales, l’application est désormais débarrassée de tous parasites qui les polluaient. Un résultat obtenu grâce à des tests effectués sur plus de 3000 configurations numériques de pièces majeures et près de 115 000 autres pièces assimilées. Mais, le nouveau format de Skype ne semble pas fonctionné parfaitement sur Mac pour le moment. Et Microsoft ne la pas encore déployé sur smartphones.

