Freebox : derniers jours pour profiter des 6 mois d’abonnement à Disney+ offerts !

Il fait bon d’être abonné internet chez Free. L’entreprise propose en effet aux personnes disposant d’un abonnement Freebox Pop et Freebox Delta de s’abonner gratuitement à Disney+ pour une période de 6 mois. Un avantage conséquent qui permettra à toute la famille de profiter du catalogue de films, séries et documentaires de la plateforme de streaming. Attention tout de même, cette offre attractive n’est disponible que jusqu’au 31 décembre 2021.

6 mois de Disney+ offerts aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta

Bon, tous les abonnés Freebox vont avoir droit à un cadeau de taille grâce à Free. Le fournisseur a en effet annoncé la semaine dernière que les abonnés Freebox Revolution avaient droit à 6 mois d’abonnement à Amazon Prime offerts. C’est désormais au tour des abonnés Freebox Pop et Freebox Delta de se faire plaisir. Free propose en effet jusqu’au 31 décembre 6 mois de Disney+ offerts à ces derniers. Après cette période sans engagement, l’abonnement passera automatiquement à son prix d’origine, soit 8,99 € par mois. Grâce à cette offre de fin d’année, Free permet ainsi à ses abonnés d’économiser 53,94 €. Attention, elle n’est disponible que jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour profiter de cette offre, uniquement réservée aux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta, rendez-vous sur le canal 132 de votre Freebox ou bien sur l’Espace Abonné en ligne. Concernant cette dernière façon d’en profiter, voici la manipulation complète à faire. Pour commencer, connectez-vous à votre compte et sélectionnez la rubrique Télévision. Une section dédiée à Disney+ devrait être présente. Cliquez dessus, puis appuyez sur le bouton Je souscris. Vous serez alors redirigé vers une page hébergée par Disney+ afin de créer un compte et profiter de vos 6 mois d’abonnement gratuit.

Pour rappel, Disney+ est la plateforme idéale pour profiter des films d’animation Disney et Pixar, mais aussi des Marvel et Star Wars. On y retrouve aussi des reportages signés National Geographic ainsi que des contenus plus adultes grâce à la section Star. Petite information au passage, l’abonnement offert durant 6 mois aux abonnés Freebox permet de profiter d’un accès jusqu’à 4 écrans en simultané.