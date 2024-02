Cut the rope 3 : Expérience ludique exaltante sur Apple vision pro le 2 février !

Vous aimez l’action et l’excitation des jeux de puzzle physique ? Alors cette nouvelle va faire votre journée. Une excellente nouvelle pour les fans du monde entier, Cut the Rope 3 s’apprête à débarquer sur la plateforme Apple Vision Pro le 2 février prochain.

Une collaboration entre ZeptoLab et Paladin Studios

Le lancement du Cut the Rope 3 est le fruit d’une collaboration entre ZeptoLab et Paladin Studios. Ces deux entreprises sont ravies de le présenter , qui allie le monde magique du jeu à la technologie révolutionnaire de l’Apple Vision Pro.

Une expérience de jeu immersive avec Apple Vision Pro

Grâce aux fonctionnalités impressionnantes de l’Apple Vision Pro, le jeu introduit des mécaniques de jeu novatrices. Le jeu se mêle à la réalité de l’espace du joueur, offrant une expérience de jeu immersive avec des fonds virtuels époustouflants. Sélectionner et manipuler les objets dans le jeu n’a jamais été aussi facile et intuitif, simplement avec le mouvement des yeux et des mains.

À propos de Cut the Rope 3

Cut the Rope 3 invite les joueurs à traverser des terres inexplorées avec les célèbres personnages Om Nom et Nibble Nom. En remplaçant le bonbon légendaire par Nibble Nom, le jeu offre un tournant passionnant. Les joueurs doivent guider Nibble Nom jusqu’à l’étreinte d’Om Nom. Avec des énigmes captivantes, des lieux extraordinaires et l’exploration de nouvelles espèces de Nommies, le jeu promet une aventure palpitante.

Le jeu est actuellement disponible sur Apple Arcade pour iPhone, iPad, Mac et Apple TV, sans publicités ni achats supplémentaires. Grâce au partage familial, jusqu’à six membres d’un même foyer peuvent profiter de l’Apple Arcade sans frais supplémentaires. Vous êtes prêts pour l’aventure? Lancez-vous dès maintenant avec Cut the Rope 3 sur Apple Arcade !

Alors, êtes-vous excité par sa sortie sur Apple Vision Pro? Partagez donc la nouvelle avec vos amis et organisez une partie de jeu une fois le 2 février arrivé !