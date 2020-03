Comment partir en voyage malgré le confinement

Le confinement nous touche tous, rester chez soi relève du défi pour certains. Nous avons trouvé la vraie astuce, il suffit de partir en voyage ! Vous pensez que les frontières restent fermées mais en réalité… Elles ne sont fermées que pour ceux qui essayent de les franchir !

Surpasser le confinement, se montrer au top sur les réseaux

On le sait tous, Instagram a beau être un réseau de partage, c’est aussi et avant tout un réseau de paraître. Le plus important est de faire croire, montrer, faire rêver…

Et rien de plus facile quand tout le monde est sur son canapé à faire le chemin terriblement rectiligne des réseaux sociaux. Facebook à Twitter, Twitter à Instagram, Instagram à Pinterest, Pinterest à Facebook, bref vous avez compris.

L’étape principale est de bien montrer que l’on est loin ou que nous sommes en train de voyager. Il faut privilégier les photos d’avion, de bateau et de grands espaces.

Il est même possible de pousser le summum du ridicule en se prenant en photo devant ces paysages (se prendre en photo devant des photos bien sûr).

Pour cela un petit trépied et le tour est joué, rien de bien compliqué. Par la même occasion nous pourrions vous conseiller. PNY propose en effet un trépied très abordable. Le rapport qualité/prix est optimal, partir en voyage devient si simple !

Vous pouvez également télécharger un logiciel de montage vidéo. Devenir retoucheur professionnel est à la portée de toute personne motivée. On vous en avait parlé il y a quelques temps, plus aucune excuse.

Rester chez soi avant toute chose : Ne pas sortir !

Le but de cet article est avant tout de vous faire penser à autre chose que la situation actuelle sur un ton léger. Malgré tout il ne faut pas l’oublier et respecter les consignes gouvernementales est primordial. Ce n’est pas le moment de jouer les sceptiques et sortir car c’est dans l’intérêt de tous de se protéger. En restant chez soi, pas en partant en voyage !

Prendre en compte le travail colossal fourni par le personnel soignant en France et plus généralement dans le monde. Réduire tout cela à néant serait inutile. C’est pourquoi nous vous invitons à passer chaque jour des appels vidéos à votre famille et à vos amis. Rester connecté avec ses proches et faire attention à eux indirectement est réconfortant pour tout le monde.

Faites attention à vous, le virus n’est pas à prendre à la légère.

Si l’on peut vous conseiller un bon plan, sur le site de la Fnac, des centaines de livres audio sont accessibles gratuitement. Pour y accéder c’est simple, il faut créer un compte, ajouter le livre au panier et valider. Rien de plus simple