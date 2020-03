Pour les 10 ans de deux grands hits vidéoludiques, il faut fêter ça ! C’est exactement ce qu’a voulu faire Sega en ressortant en coffret deux jeux de Platinum Games : les très célèbres Vanquish et Bayonetta.

Vanquish : Gros guns et glissades

Dans ce TPS très dynamique, le joueur incarne Sam Gideon, un soldat d’élite faisant partie de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Grace aux moyens colossaux de cette agence. Notre valeureux héros possède une combinaison à la pointe de la technologie qui lui permet de combattre les ennemis comme personne. Il doit faire face à un terroriste russe baptisé Zaitsev. Ce vil personnage a déjà rasé la ville de San Francisco avec un missile nucléaire. Le joueur devra l’empêcher de faire pareil avec New York.



Un grand maitre du JV est derrière Vanquish : Shinji Mikami. Si ce nom ne vous dit rien vous êtes certainement passé a coté de titres tels que : Resident Evil ou The Evil Within. Bref, il ne s’agit pas d’un amateur en terme de réalisation. Cela se ressent concernant la qualité du titre. Le jeu est ultra nerveux, l’action vient de partout. Vous enchainez avec un rythme effréné.

La combinaison vous apporte différentes fonctions, mais la principale reste la possibilité de vous déplacer très très rapidement en glissade grâce à des propulseurs intégrés. Ainsi vous pouvez varier les attaques ou vous mettre a couvert rapidement. Mais notre héros pourra également s’équiper d’armes de tout type pour affronter des hordes d’ennemis variés. On a un réel sentiment de puissance en jouant.

Vanquish possède une réalisation très solide, la réalisation graphique, bien qu’un peu datée, elle ne fait trop tache en 2020. N’ayant pas de PS4 pro nous n’avons pas pu bénéficier de l’upscale 4K et 60 Fps. Mais le jeu reste bon sur une PS4 de 1ère génération. L’animation est très fluide et la maniabilité précise. La bande-son électro colle parfaitement au jeu futuriste. Les séquences rythmées offrent une trance avec un BPM à vous faire faire une crise cardiaque.



Vanquish est un très bon jeu, si on devait retenir un défaut c’est la monotonie de certains niveaux, mais rien de rédhibitoire. Si vous aimez, l’action ce jeu est fait pour vous.

Bayonetta : Eh Sexy Lady !

Cuir moulant, lunettes de secrétaire, poses suggestives, formes voluptueuses impossible de ne pas connaitre Bayonetta. Véritable fantasme japonais, cette héroine est également la reine du combo dévastateur et des talons hauts pistolets. Bref tout ce qu’il faut pour un excellent beat’em all.

Le joueur incarne donc Bayonetta, une sorcière amnésique qui se réveille après un long sommeil. Elle redécouvre ses puissants pouvoirs magiques, elle est capable de maitriser les arcanes de l’Umbra. Cette puissance lui sera forte utile pour combattre ses ennemis souvent nombreux ou tout simplement colossaux.

Ce hit est un bijou en terme de gameplay, les combos s’enchainent à une vitesse ahurissante. C’est jubilatoire de botter les fesses d’une multitude d’ennemis. Entre coup de pied et gun fight, la belle est loin d’être une demoiselle en détresse. Et en plus, elle peut également utiliser les armes des ennemis, bref il faut croiser son chemin.

Ce jeu est une véritable pépite, les graphismes même s’il ne bénéficient que d’un upscale n’ont rien a envier à certains jeux qui sortent encore aujourd’hui. La maniabilité est parfaite, les combos peuvent ainsi s’enchainer très aisément. La bande son est un véritable bonheur, les envolées lyriques de certaines pistes sont mémorables.

Pour faire simple, Bayonetta mérite l’achat de cette compilation à lui tout seul. C’est un bonheur à découvrir ou à re-découvrir. Nous vous le recommandons vivement.

Conclusion

Ce duo de jeu saura vous divertir surtout sur vous êtes amateur d’action. Les deux titres ont une belle durée de vie, ils pourront également vous offrir un challenge à la hauteur de votre skill de gamer. Le steelbook est d’ailleurs une belle réussite.

La compilation est disponible sur Amazon au prix de 34,99€