3 jeux vidéo de la semaine : Return to Dream Land Deluxe, Atomic Heart et Chef Life : A Restaurant Simulator

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine : Return to Dream Land Deluxe, Atomic Heart et Chef Life: A Restaurant Simulator.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Kirby est une adorable boule rose à l’appétit débordant, qui revient après un excellent Kirby et le Monde Oublié en 3D, retour à la 2D dans un remaster de l’épisode né sur Wii. Nous avons déjà droit à une mise à niveau graphique en HD, avec une reprise à l’identique des graphismes originaux, remis aux goûts du jour technique. Soyons clairs, ce titre est identique à la version Wii. Ce qui signifie un jeu de plateau, jouable jusqu’à quatre en local, aussi captivant, bien pensé, qu’il est drôle et sait être stressant.

Techniquement rien à redire, et soyons honnête, le challenge ici était plus artistique que technologique. Nous apprécions toutefois ces graphismes très fins et toujours aussi délicats. La structure du jeu, des niveaux ou mini jeux sont identiques au titre paru sur Wii. Toutefois, nous avons droit à notre lot de nouveautés et de contenus supplémentaires.

Cela commence par des mini-jeux supplémentaires qui apportent un petit côté Mario Party amusant. Le gros morceau est surtout l’Épilogue de Magolor. Ce dernier, le méchant du jeu qui est le personnage principal d’un nouveau jeu de plate-forme complet et qui sait se différencier de Kirby. Ainsi, il faut plus accumuler d’énergie pour enchaîner avec intelligence des combos, être plus agressif. Un jeu en bonus qui n’apparaît que quand vous aurez bouclé l’aventure initiale.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, notre avis

Dans la nuée de remaster qui envahissent nos consoles aujourd’hui, ce Kirby s’en sort très bien avec autant une remise graphique qu’un enrichissement du contenu, avec en point d’orgue un excellent jeu complet supplémentaire.

Atomic Heart

Nous voici en URSS, un état soviétique triomphant qui a fait du berceau de la révolution bolchevique le phare du monde. La révolution robotique a eu lieu et ils sont partout au service de l’humanité communiste. Un idéal… Jusqu’à ce que les robots se mettent à massacrer tous les humains à leur portée. Vous voici incarnant le Major P-3, un agent d’élite qui doit comprendre et surtout arrêter cette catastrophe.

Le scénario n’est pas des plus originaux, mais laisse entrevoir un univers cohérent et surtout passionnant. Le meilleur, il l’est vraiment et même s’il y a quelques légèretés scénaristiques, nous sommes immergés dans l’univers. Celui-ci est violent et très adulte avec des phases ou des dialogues qui sont crus, osés. Reste que le jeu est recommandé aux plus de 18 ans donc… Le jeu est du même acabit avec un gameplay violent et direct. Armée de votre fidèle fusil à pompe, vous n’avancerez avec aucune délicatesse face à des hordes de robots. Les Boss de fin de niveaux sont, eux aussi, balaises et tous profitent d’une belle variété de design.

La brutalité laisse parfois la place à de l’ingéniosité avec des puzzles très bien pensés et qui apporte de la fraîcheur. Techniquement, il faut admettre que c’est du très beau travail, avec des textures de très belles factures, qui viennent habiller une très belle 3D. Les musiques sont variées, et celles en russe savent encore mieux nous immerger dans l’action.

Atomic Heart, notre avis

Un titre fun, adulte, aussi amusant qu’il permet de se défouler. Il y a un bel équilibre et une intelligence dans ce titre qui sait aussi nous provoquer par ses dialogues et situations. Si vous avez le Xbox Game Pass faites-vous plaisir, il est inclus dans l’abonnement et vaut le détour. Sinon, il existe heureusement à la vente en édition physique.

Chef Life : A Restaurant Simulator

Pourquoi ne pas vivre une vie de chef restaurateur ? Ce titre est la première véritable simulation de cuisine et de gestion de restaurant, se voulant aussi complet que ludique. Vous voici propulsé à la tête d’un petit bistrot et vous êtes simplement responsable de tout. Des commandes, de la décoration, de la mise en place, la préparation, la cuisine et même la gestion du service. Votre objectif est simple, obtenir une première étoile au Michelin.

Chaque journée est structurée de la même façon. Tout commence par les commandes des vivres. Il faut bien doser les besoins pour ne pas gaspiller d’ingrédient et donc perdre de l’argent. Soyez attentifs aux prix bien, mais également à la qualité qui vous poussera vers les circuits courts. Ensuite, vous pourrez aménager votre restaurant, le redécorer si envie. Puis viendra la préparation avant le coup de feu et que le service batte son plein. Au départ, vous gérez réellement chaque étape. Puis petit à petit, en gagnant en expérience, il vous sera possible de déléguer à vos commis et apprendre de nouvelles recettes.

Le jeu est agréable et chaque phase est assez didactique. La cuisine est un vrai plaisir et permet de redécouvrir les classiques de la cuisine française. Nous regrettons que l’imagination et l’audace ne soient pas autorisées. Si vous changez un iota de la recette, elle est considérée comme ratée et donc ne sera pas servie. Au fil du jeu, les enjeux se complexifient, mais restent très accessibles. Par contre, techniquement, nous sommes au nouveau d’un sous Les Sims 4. Cela reste « honorable », mais l’ensemble fait un peu désuet, sauf sur Switch…

Chef Life : A Restaurant Simulator, notre avis

Nous sommes face à un petit jeu très sympathique, qui permet d’explorer toutes les facettes de la restauration. Si on excepte le niveau technique un peu daté, le reste de l’expérience est une réussite. Ludique, didactique et passionnant, il captivera les passionnés de Top Chefs et de cuisine en général.