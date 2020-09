Android Auto : Enfin du sans-fil ?

Publicité

Une des évolutions majeures d’Android 11 est l’utilisation d’Android Auto en sans-fil. Jusque-là réservé aux Google Pixel et certains Samsung Galaxy, il devrait se généraliser mais sous certaines conditions.

Pour ceux qui utilisent au quotidien Android auto, il faut l’avouer c’est super pratique.

Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit de brancher son smartphone sur un port USB de la voiture et d’afficher une nouvelle interface sur l’écran de son véhicule. Plus qu’un simple gadget, c’est un peu comme une extension de son smartphone pour une utilisation en voiture.

On peut utiliser l’assistant Google, les commandes vocales pour les appels et les SMS. L’assistant peut lire les messages à voix haute et vous pouvez dicter la réponse. Par ailleurs, Whatsapp est compatible avec l’interface. Les applis GPS les plus populaires comme Google Maps, Waze sont compatibles . Toutes les informations s’affichent sur le tableau de bord et il est bien plus facile de rechercher un itinéraire, recevoir des alertes ou trouver une adresse sur son chemin.

L’expérience multimédia est également de mise, Spotify, Deezer, Google Play, YouTube music et d’autres encore sont compatibles. Vive les playlists !

Android 11, de sérieux bugs

Android 11 est donc disponible depuis quelques jours pour certains terminaux et apporte donc le sans-fil pour Android Auto.

Toutefois, de nombreux utilisateurs rapportent de sérieux problèmes lors de l’utilisation. Coupures pendant l’écoute de musique, perte des notifications sonores, plus d’accès à l’agenda Google, Waze qui ne fonctionne plus, pas de son lors des appels. Bref de nombreux bugs allant parfois jusqu’au blocage du smartphone. Plutôt gênant tout ça…

Nul doute qu’un correctif verra le jour mais quand, et sous quel délai ? L’une des nouveautés mise en avant par Google pour Android 11 est Android Auto, c’est plutôt raté !

De plus pour profiter d’Android Auto sans fil, il ne faut pas oublier qu’une des conditions est d’avoir une voiture compatible. Les mises à jour constructeurs des véhicules ne sont pas nombreuses, de l’ordre d’une à deux par an.

AAWireless, l’alternative ?

Pour résumer, un smartphone sous Android 11 avec un Android Auto sans bug et une voiture qui aura reçu la mise à jour nécessaire pourra profiter de l’expérience sans fil. Cela fait beaucoup de conditions tout ça…

Créé par un développeur néerlandais, AAWireless est un petit boitier malin qui se branche en USB à la place du téléphone. Il suffit de connecter le boitier avec le smartphone en Bluetooth afin de donner au mobile l’accès au Wifi du boitier. Ensuite plus de Bluetooth, tout se passe en Wifi. Des mises à jour améliorerons le fonctionnement au fur et à mesure.

Le design n’est pas encore défini et si sur la vidéo promo on peut apercevoir un boitier, cela n’est pas la version finale mais le prototype. « The final product will be much smaller than the prototype shown. It will not include an Ethernet port, USB-A port, pins, etc and the expected size will be somewhere around 5x5x3 cm »

AAWireless est donc un produit plutôt pratique et sympa. Fini le câble et cerise sur le gâteau c’est compatible à partir d’Android 9 !

Une campagne Indiegogo est en cours et se terminera dans un mois. Toutefois, la campagne est déjà entièrement financée (243% du besoin initial), le boitier est donc assuré de sortir. Le prix proposé pendant la campagne est de 46 euros. Et la livraison est prévue en février 2021.