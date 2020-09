FlexPai 2 de Royole, le smartphone pliable le plus abordable

Publicité

Royole s’est donné la mission de révolutionner la façon dont les gens perçoivent leur univers et interagissent avec celui-ci. Le FlexPai 2 fournit des composants électroniques totalement flexibles et peut transformer un appareil en un tout nouveau moyen de communication et d’interaction.

FlexPai 2 ou un smartphone et tablette en un seul appareil

Un smartphone pour la commodité et une tablette de 7,8 pouces pour le divertissement ou le travail, le tout réuni dans un superbe appareil en aluminium anodisé et pour le prix d’un smartphone ordinaire.

Technologie du FlexPai 2

Grâce à l’écran flexible, le Cicada Wing de 3e génération, le FlexPai 2 offre de nouvelles possibilités d’interface. Il dispose de l’écran le plus lumineux et le plus riche en couleurs de tous les smartphones pliables, associé à un temps de réponse de seulement 0,4 ms.

L’écran totalement flexible de Royole se révèle aussi lisse qu’un miroir. Plié plus de 1,8 million de fois lors des tests de pliage certifiés réalisés par l’Institut national de métrologie de Chine, l’écran s’est avéré extrêmement souple et robuste.

Une autre avancée décisive est l’utilisation du système propriétaire de charnière continue de 0 à 180° de Royole, réalisé à partir de matériaux de qualité aéronautique, comprenant notamment, un alliage durable d’aluminium et de titane et du métal liquide.

Cet élément d’ingénierie permet un positionnement en douceur du FlexPai 2 selon n’importe quel angle et un pliage dépourvu d’intervalle, réduisant l’épaisseur de 40 % par rapport à la génération précédente du FlexPai.

La promesse de Royole

Doté d’un ensemble de quatre appareils photo, le FlexPai 2 de Royole concurrence les smartphones phares du marché grâce à son format. Il offre ainsi des modes de prise de vue uniques, idéalement adaptés aux sujets et aux besoins de l’utilisateur.

Les caractéristiques techniques

Le téléphone possède la charge rapide USB-C. Il est munis d’une batterie de 4500 mAh. La connectivité 5G dual-mode et le tout dernier processeur Snapdragon 865. Des spécifications de pointe qui garantissent de belles performances, que ce soit en mode tablette ou smartphone.

Quoi de neuf par rapport à la première version

Le Royole FlexPai 2 constitue une avancée par rapport à son prédécesseur et cela va bien au-delà des caractéristiques techniques. La finition premium en aluminium anodisé avec revêtement optique nanostructuré. Mais aussi, les bords fins et le choix de trois élégants coloris.

Les accessoires comprennent un étui en cuir synthétique et les écouteurs sans fil Royole RoPods.





Le FlexPai 2 sera disponible en couleurs Cosmic Gray, Midnight Black et Sunrise Gold à partir du 22 septembre 2020. Au prix de 9988.- RMB (environ 1427.- $) en Chine. Ce qui en fait le smartphone pliable le plus abordable du marché à l’heure actuelle.

