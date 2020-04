Disney+ : les 10 films à regarder dès maintenant !

Disney+ est arrivé depuis ce mardi 7 avril en France. Une bonne occasion de se divertir lors du confinement et de rêver un peu à travers des films ou séries iconiques. Afin de vous aider à faire le tri dans tout ce catalogue, nous vous avons sélectionné 10 films disponibles sur le nouveau service de streaming Disney. De La Belle et le Clochard (le film) à Pirates des Caraïbes tout en passant par Là-Haut, on vous présente rapidement nos 10 titres favoris à regarder dès maintenant.

Les films originaux Disney+

La Belle et le Clochard (le film)

Film inédit du nouveau service de streaming, La Belle et le Clochard (le film) reprend l’histoire originale du dessin animé. L’histoire se pose en Nouvelle-Angleterre et se concentre sur la rencontre de Clochard, un chien errant et Lady, une cocker à la vie presque parfaite.

Stargirl

La vie de Leo Borlock, ado de 16 ans introverti, se voit bouleversée lorsqu’il fait la rencontre de Stargirl, une nouvelle lycéenne pas comme les autres.

Togo

Film issu d’une histoire vraie, celui-ci raconte l’histoire d’un Husky Sibérien des plus courageux du nom de Togo. Chiot difficile durant son jeune âge, son maitre tente de concentrer son énergie en le faisant courir en temps que leader de traineau. En 1925, une épidémie affecte la population d’Alaska. Seppala va alors partir à l’aventure afin de chercher un remède à des kilomètres de chez lui. Entre orage et tempête, le chemin ne sera pas facile pour l’homme, ses chiens de traineau et un vieux Togo âgé de 12 ans.

Timmy Failure: des erreurs ont été commises

Timmy Failure, jeune enfant, dirige une agence de détectives à Portland avec son ours polaire imaginaire. Malgré les difficultés éprouvées lors de sa vie d’enfant, celui-ci souhaite devenir le meilleur détective du monde. Une ode à l’enfance et à l’imagination à regarder !

Une journée à Disney

Film documentaire, celui-ci s’intéresse aux collaborateurs, créateurs et acteurs des films Disney. L’occasion pour nous de découvrir la vie derrière la magie de Walt Disney.

Les films incontournables sur Disney+

Vice-Versa

Vice-Versa est surement l’un de nos Disney favoris. Le film d’animation retranscrit la bataille des émotions de Riley, jeune fille ayant déménagé récemment. Petite particularité, le dessin animé nous montre les émotions se passant directement dans la tête de l’adolescente. On y découvre ainsi cinq personnages représentant indépendamment Joie, Tristesse, Peur Dégoût et Colère. Une chose est sûre, toutes vos émotions seront piquées à vif.

L’épopée galactique Star Wars

On ne va pas vous présenter toute la saga mais un petit rappel ne fait tout de même pas de mal. L’épopée Star Wars décrit un monde futuriste se déroulant dans une galaxie lointaine. La Force, champ magnétique procurant des pouvoirs psychiques puissants, est théâtre d’affrontements incessants entre Chevaliers Jedi et Sith.

Les Sith utilisent le côté obscur de cette force afin de dominer la galaxie, alors que les Jedi se servent du côté lumineux de la Force à des fins de paix.

Pirates des Caraïbes

Suivez les aventures comiques et iconiques de Jack Sparrow, un pirate simplet réussissant à se sortir de n’importe quelles situations.

Les Gardiens de la Galaxie

Cinq prisonniers intergalactiques vont se retrouver à faire équipe afin de sauver la galaxie. On ne peut pas faire plus simple… C’est plein d’humour, de simplicité et d’action. Jetez-vous à bras ouverts dans les deux premiers films disponibles sur Disney+.

Là-Haut

Envolez-vous dans une histoire pleine de couleurs et d’amour. Là-Haut se concentre sur la vie de Carl Fredricksen, vieil homme souhaitant accomplir le rêve de sa défunte femme : Aller aux chutes du Niagara.

