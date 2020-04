Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Facebook, PS5 et Mozilla Firefox. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Facebook, Google Stadia et Samsung Galaxy A51. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Les Samsung Galaxy A51 et A71 passent à la 5G, mais pas que

Samsung revisite à la sauce 5G ses smartphones les plus populaires du moment, le A51 et le A71. On attendait de voir quels smartphones milieu de gamme seraient les premiers à proposer la 5G et à la démocratiser, ils sont maintenant officiels aux États-Unis. En plus de l’accessibilité au nouveau réseau, leurs batteries et leurs processeurs ont été revus à la hausse. La consommation d’une puce 5G étant plus gourmande que la 4g, Samsung anticipe la baisse d’autonomie et augmente les capacités de 4000 à 4500 mAh sur les deux appareils concernés. Au passage, la mémoire vive est augmentée jusqu’à 8 Go et utilise un processeur Samsung Exynos 980 5G de dernière génération. Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire notre article pour plus de détails Samsung dévoile les Galaxy A51 5G et Galaxy A71 5G !

L’offre gratuite Google Stadia est arrivée

L’année dernière, Google se lançait dans le marché des jeux vidéos avec un nouveau service de cloud gaming, Stadia. Cependant, jusqu’ici, l’accès au service était facturé. Désormais, à travers un communiqué, la multinationale annonce la gratuité du service ainsi qu’une offre de remise qui propose Stadia Pro gratuitement pendant 2 mois. Pour s’inscrire à la version gratuite du service, il suffit d’aller sur le site de Stadia puis « s’inscrire à l’aide d’un code d’invitation » et s’authentifier à l’aide d’un compte Google. Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions à l’écran. L’offre de promotion pour Stadia Pro devrait ensuite vous être appliquée automatiquement. Si vous étiez déjà abonné à Stadia Pro, Google ne vous factura pas les deux prochains mois.

L’abonnement vous permet notamment d’accéder gratuitement, chaque mois, à un catalogue de jeux. Ce mois-ci, neuf jeux sont dans ce catalogue dont GRID ou même Destiny 2 : The Collection. Sans l’abonnement, vous pouvez toujours accéder à ces jeux, mais ils seront payants comme quand vous achetez un jeu pour une console. Enfin, Google Stadia est accessible via le navigateur Google Chrome, une Chromecast Ultra ou même un smartphone Android compatible.

Facebook lance une application dédié aux couples

Après avoir sorti Messenger sur Mac et Windows, Facebook continue dans son élan en présentant Tuned, une messagerie entièrement dédiée aux couples. Lancée pour le moment sur iOS aux États-Unis, l’application cherche à rapprocher en ces temps où de nombreux couples sont séparés. Il sera alors possible via l’application de s’envoyer des musiques, des photos, des mémos vocaux, mais aussi un album photo privé. Ce nouveau réseau social ne s’arroge pas des règles de confidentialité émise par Facebook. Il faut comprendre que toutes les informations échangées via Tuned pourront être utilisées à des fins commerciales par la société américaine. Est-ce alors réellement sécurisé comme le prétend Facebook ? Ou un scandale lié aux datas est-il à prévoir à l’instar de Cambridge Analytica ?

Facebook, Google Stadia et Samsung Galaxy A51.