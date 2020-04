La guerre entre les joueurs console et PC n’est pas prête de finir. Cela fait des années que cela dure. En matière de puissance brute, il est clair que le PC l’emporte aisément. Reste à voir avec les futurs PS5 et Xbox Series X. Mais aujourd’hui ce n’est en terme de performances que nous allons parler mais en matière de game play. Combo clavier souris VS Manette ! S’il y a bien un domaine sujet à débat, c’est bien celui-ci. Ce temps est révolu grâce au Cross X Game de Spirit Of Gamer (SOG).

Cross X Game : Clavier et souris sur console

Ce petit module vous permet de connecter un clavier et une souris sur votre PS4, PS3, Xbox One et Switch. C’est d’ailleurs sur la console de Nintendo que va porter ce test.

Ce boîtier ouvre la voie de la précision sur les FPS console. Le combo clavier/souris restera l’arme la plus efficace dans ce type de jeu. Qui n’a jamais râlé pour un headshot raté à cause de la manette. Même si les joypad ont énormément progressé, ils restent loin derrière la précision d’une souris laser.

FPS console enfin précis !

Pour ce test, la marque nous a mis à disposition un pack clavier souris gaming. Ainsi nous sommes partis sur de bonnes bases pour cet essai.

Nous avons retenu deux FPS sur Switch pour se rendre compte des capacités de ce matériel. Doom 3 un grand classique et le très en vogue Warface, un FPS freeplay.

L’installation est vraiment simple. Le boîtier est connecté au port USB de la Switch, puis il suffit de brancher le clavier et la souris sur les deux ports en façade du Cross X Game. Une simple pression de la touche CTRL et 2 suffit à lancer la synchronisation. Le matériel se met alors en mode « breathing mode », cela veut dire que l’opération est réussie.

Après plusieurs sessions de jeu, il faut avouer que cela fonctionne très bien. On retrouve rapidement ces repères pendant les phases de jeu du moins pour la réactivité et la justesse des phases de shoot. Ce qui demande un peu plus de temps c’est le mapping des touches. L’idéal c’est d’avoir le tableau fourni par SOG pour son Cross X Game proche pour jeter un œil de temps en temps.

Vous le trouverez ci-dessous :

Le matériel Spirit Of Gamer

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la marque nous a fournit également un gaming pack. Bien que ce matériel ne soit du matos haut de gamme, cela convient parfaitement pour le coupler au Cross X Game.

Le clavier semi mécanique est réactif et confortable à l’utilisation même hors jeu vidéo.

La souris gaming quant à elle, bien que très classique est bien pourvue. Elle possède six boutons différents. Elle propose un choix de 4 DPI différents situés entre 1000 et 2400. Son revêtement est plaisant au touché. La seule au tableau, c’est sa légèreté : 125 grammes et il n’est pas possible de la lester. Je plus adepte d’une souris lourde. Mais ce n’est qu’une affaire de goût.

Conclusion

Globalement c’est un bon produit qui saura réconcilier les joueurs PC aux FPS sur consoles. C’est une excellente alternative aux manettes. Nous sommes juste dubitatifs sur l’utilité du produit pour une Xbox One, cette dernière détecte nativement les claviers et souris connectés. Mais cela n’empêche en rien le fonctionnement du Cross X Game.

Pour les personnes intéressées, le produit est disponible sur Amazon pour une trentaine d’euros.

